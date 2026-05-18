TTJA kuulutas välja konkursi 14 üleriigilisele raadioloale

TTJA korraldab raadiolubade konkursi koostöös kultuuriministeeriumiga. Kultuuriminister on kehtestanud raadiolubadele kõrvaltingimuse Eesti autorite loodud muusikateoste osakaalu kohta programmis.

Raadioloa konkursil taotluse esitamise tähtpäev on 28. mai. Uued raadioload hakkavad kehtima alates 15. juulist ja kehtivad kuni 16. novembrini 2031.

Üheksa programmi puhul annab konkurss võimaluse eetriks traditsioonilisel FM sagedusel. Esimest korda Eestis antakse konkursil välja viis raadioluba, mis suunatud digiraadio vahendusel kuulajateni jõudma.

Konkurss annab võimaluse laiendada seniste programmide levi ning samuti eetrisse tulla sootuks uutel raadioprogrammidel, märkis TTJA.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kuulutas välja konkursi 14 üleriigilise raadioloa väljaandmiseks. Viis raadioluba on mõeldud digiraadiole.

