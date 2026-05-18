Suri Lumumba mõrvaga seostatud Belgia endine diplomaat

Etienne Davignon hüüdnimega Stevie 2016. aastal Reutersile intervjuud andmas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Yves Herman
Esmaspäeval suri 93-aastaselt Belgia endine diplomaat Etienne Davignon, kellest sai sel aastal esimene inimene, keda süüdistati Kongo iseseisvusliidri Patrice Lumumba mõrvas. Ta suri enne kohtuistungit, millega lõppes ka juhtumi kohtulik käsitlemine.

Davignoni surma kinnitas mõttekoda Jacques Delorsi Instituut, mille nõukogu liige ta oli. Belgias paljudel kõrgetel kohtadel töötanud Davignon esindas oma karjääri jooksul kodumaad ka Euroopa Komisjoni liikmena.

Davignoni suhtes algatati kohtuprotsess väidetavas sõjakuritegudes osalemise eest seoses Lumumba kohtuvälise tapmisega 65 aastat tagasi, mis oli viimane katse heita valgust ühele 20. sajandi kõige olulisemale poliitilisele mõrvale.

Lumumba, kellest sai 1960. aastal Belgiast iseseisvudes praeguse Kongo Demokraatliku Vabariigi peaminister, kukutati võimult mõni kuu hiljem ja ta tapsid Belgia toetatud separatistlikud mässulised 16. jaanuaril 1961.

See mõrv oli Belgia koloniaalajaloo üks tumedaid peatükke ja pöördepunkt tolleaegsele Aafrika kolooniate vabastusliikumisele.

Belgia prokuröride sõnul osales tollal noore diplomaadina töötanud Davignon Lumumba ebaseaduslikus kinnipidamises või üleandmises, võttes sellega temalt õiguse erapooletule kohtuprotsessile.

Davignoni süüdistati ka kahe Lumumba poliitilise liitlase, Maurice Mpolo ja Joseph Okito mõrvas osalemises. Ta oli igasugust süütegu eitanud ja ootas hetkel apellatsiooni tulemust kohtuotsuse peale, millega otsustati ta kohtu alla anda.

Davignon oli viimane elusolev inimene, keda Belgia kohtuvõimud selle juhtumi raames uurisid. Kohus otsustas, et teiste kahtlusaluste vastu algatatud kohtuasjad suletakse nende surma tõttu.

Pärast lähetust Kongosse tõusis Davignon Belgia võimuredelil ühe kõrgemale, olles 1960. aastate lõpus peaminister Paul-Henri Spaaki kabinetiülem ja aastatel 1977–1985 Euroopa Komisjoni liige. Ta oli mitmete Belgia ja välismaiste ettevõtete juhatuse liige.

Sündinud vikontina ülendas Belgia kuningas Philippe ta 2018. aastal krahviks.

Toimetaja: Mait Ots

