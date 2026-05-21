Prokuratuur algatas Narva volikogu juhtide suhtes kriminaalmenetluse

Prokuratuurist öeldi err.rus-ile, et praegu käib Narva linnavolikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ja aseesimehele Jana Kondrašovale tasu maksmise asjaolude uurimine.

"Praegu saame kinnitada, et on algatatud kriminaalmenetlus, kuid kellelegi pole kuriteos süüdistust esitatud," ütles prokuratuuri pressiesindaja Helen Uldrich.

Aprilli alguses esitasid Narva linnavolikogu liikmed Aleksei Jevgrafov ja Jaan Toots Keskerakonnast prokuratuurile kaebuse, milles taotletakse Stalnuhhini ja Kondrašova võimaliku omastamise uurimist.

Jevgrafovi sõnul kutsuti ta kolmapäeval prokuratuuri tunnistajana ülekuulamisele.

Aprillis kirjutas ERR-i venekeelne portaal, et poliitiline patiseis Narvas on jõudnud julgeolekuteenistuste ja õiguskaitseorganite tasemele. Mihhail Stalnuhhin esitas kaitsepolitseile kaebuse, süüdistades opositsioonis oleva Keskerakonna fraktsiooni võtmepoliitikuid Jevgrafovit ja Tootsi altkäemaksukatses. Vastuseks teatas Keskerakonna fraktsioon, et nad on pöördunud prokuratuuri poole palvega algatada Stalnuhhini vastu kriminaalasi võimaliku omastamise kohta.

Jevgrafov ei avaldanud toona kaebuse üksikasju, kuid suure tõenäosusega puudutab see asjaolu, et Stalnuhhin ja Kondrašova saavad linnavolikogu saadikutena hüvitist, kuigi Narvas kehtivate määruste kohaselt sellist hüvitist linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ette nähtud ei ole.

23. aprillil teatas prokuratuur, et otsustas Jevgrafovi ja Tootsi vastu kriminaalmenetlust mitte alustada.

Stalnuhhin valiti Narva linnavolikogu esimeheks ja Kondrašova aseesimeheks mullu detsembris, kuid linnavolikogu pole nende palgatõusu veel heaks kiitnud.