Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots

Narva linnavolikogu umbusaldas pühapäeval linnapea Katri Raiki. 16 saadikut oli tema tagandamise poolt, 14 oli vastu. Erapooletuid ei olnud. Uueks linnapeaks valiti 16 poolthäälega keskerakondlane Jaan Toots.

Urbo Vaarmann (Plaan B), kes esitas umbusaldusavaldust juba volikogu esimehena, ütles Raiki umbusaldades, et Raiki ja Stalnuhhini juhtitud linnavõimu pärast on Narva volikogus valitsenud juba pikemat aega segadus.

"Kuna linnavalitsus ei suutnud tööd teha, siis ei olnud võimalik ka volikogu istungeid läbi viia ja sellest on tekkinud pikaajaline segadus," ütles ta ning lisas, et linnapea ei suutnud tagada ka linnakantselei ja linnasekretäri töö nõuetekohast korraldamist.

"Teiseks, peame vastuvõetamatuks linnapea tegevust linna töötajate, linnaasutuste juhtide suhtes. /.../ Personaliküsimustes on kaasnenud avalik vastandumine, surve ning inimeste professionaalse maine ja väarikuse kahjustamine," sõnas Vaarmann viidates Narva keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašinale.

Tšerkašina, kelle vallandamise põhjendusena toodi korduvad tõsised rikkumised kooli töökorralduses, kuulub Keskerakonda ning on ka linnavolikogu liige. Opositsioon nägi aga, et vallandamise põhjus oli poliitiline.

Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud ning süüdistustega nõus polnud.

Volikogu valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Toots, kes hääletati ametisse 16 poolthäälega.

Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linna juhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest.

Lisaks umbusaldati ka linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhinit, keda umbusaldades ütles keskerakondlasest Toots , et volikogu usaldamatuse põhjuseks on Stalnuhhini-poolne volikogu töö süstemaatiline segamine koosolekuid kokkukutsudes ja siis tühistades. "Tuleb taastada volikogu töö," ütles Toots.

Uueks volikogu esimeheks esitati Urbo Vaarmann, kelle üle toimus kella veerand ühe paiku volikogus salajane hääletus. 16 poolthäälega valiti ta uueks esimeheks.

Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale, kellele pandi süüks, et pole aidanud kaasa konstruktiivse koostöö tekkimisele. Tema tagandamise poolt oli 16 volikogu liiget, 14 oli vastu.

Uueks aseesimeheks valiti Natalia Umarova. Vaarmaann soovis valida ka teise aseesimehe, kelleks sai Tšerkašina.

Keskerakonna ja Plaan B sõnul oli endisel volikogu esimehel Mihhail Stalnuhhinil õnnestunud istungeid edasi lükata ja umbusaldushääletustega venitada lausa 130 päeva.

Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead.