X!

Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots

Eesti
{{1785056160000 | amCalendar}}
Narva Linnavolikogu istung
Vaata galeriid
405 pilti
Eesti

Narva linnavolikogu umbusaldas pühapäeval linnapea Katri Raiki. 16 saadikut oli tema tagandamise poolt, 14 oli vastu. Erapooletuid ei olnud. Uueks linnapeaks valiti 16 poolthäälega keskerakondlane Jaan Toots.

Urbo Vaarmann (Plaan B), kes esitas umbusaldusavaldust juba volikogu esimehena, ütles Raiki umbusaldades, et Raiki ja Stalnuhhini juhtitud linnavõimu pärast on Narva volikogus valitsenud juba pikemat aega segadus.

"Kuna linnavalitsus ei suutnud tööd teha, siis ei olnud võimalik ka volikogu istungeid läbi viia ja sellest on tekkinud pikaajaline segadus," ütles ta ning lisas, et linnapea ei suutnud tagada ka linnakantselei ja linnasekretäri töö nõuetekohast korraldamist.

"Teiseks, peame vastuvõetamatuks linnapea tegevust linna töötajate, linnaasutuste juhtide suhtes. /.../ Personaliküsimustes on kaasnenud avalik vastandumine, surve ning inimeste professionaalse maine ja väarikuse kahjustamine," sõnas Vaarmann viidates Narva keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašinale.

Tšerkašina, kelle vallandamise põhjendusena toodi korduvad tõsised rikkumised kooli töökorralduses, kuulub Keskerakonda ning on ka linnavolikogu liige. Opositsioon nägi aga, et vallandamise põhjus oli poliitiline.

Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud ning süüdistustega nõus polnud.

Volikogu valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Toots, kes hääletati ametisse 16 poolthäälega.

Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linna juhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest.

Lisaks umbusaldati ka linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhinit, keda umbusaldades ütles keskerakondlasest Toots , et volikogu usaldamatuse põhjuseks on Stalnuhhini-poolne volikogu töö süstemaatiline segamine koosolekuid kokkukutsudes ja siis tühistades. "Tuleb taastada volikogu töö," ütles Toots.

Uueks volikogu esimeheks esitati Urbo Vaarmann, kelle üle toimus kella veerand ühe paiku volikogus salajane hääletus. 16 poolthäälega valiti ta uueks esimeheks.

Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale, kellele pandi süüks, et pole aidanud kaasa konstruktiivse koostöö tekkimisele. Tema tagandamise poolt oli 16 volikogu liiget, 14 oli vastu.

Uueks aseesimeheks valiti Natalia Umarova. Vaarmaann soovis valida ka teise aseesimehe, kelleks sai Tšerkašina.

Keskerakonna ja Plaan B sõnul oli endisel volikogu esimehel Mihhail Stalnuhhinil õnnestunud istungeid edasi lükata ja umbusaldushääletustega venitada lausa 130 päeva.

Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead.

Toimetaja: Mari Peegel, Märten Hallismaa

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:39

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

15:33

Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots Uuendatud

15:24

Venemaa pommitas öösel Kiievit ballistiliste rakettidega, pihta sai elumaja Uuendatud

15:18

Kolmekordne olümpiavõitja jäi oma õpilasele alla: pronks teeb palju haiget

14:41

Tänavatantsijate karikaetapil selgusid parimad põnevates duellides

13:49

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

13:43

Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streigivad mandri asemel saarte sadamates Uuendatud

13:30

Helena Tulve: kõige olulisem on iseenda juurde jääda

12:54

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

12:27

Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.07

Sõja 1613. päev. Venemaa tahab tuua Ukraina sõtta uusi Põhja-Korea sõdureid Uuendatud

25.07

Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

25.07

Neljas päev järjest on PPA tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid

25.07

Kasahstani president kutsus Putinit avalikult üles sõda Ukrainas lõpetama

25.07

Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

25.07

Vene keskpank prognoosib majanduse seiskumist ja inflatsiooni kiirenemist

15:24

Venemaa pommitas öösel Kiievit ballistiliste rakettidega, pihta sai elumaja Uuendatud

11:38

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene Uuendatud

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

13:43

Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streigivad mandri asemel saarte sadamates Uuendatud

ilmateade

SPORT

15:18

Kolmekordne olümpiavõitja jäi oma õpilasele alla: pronks teeb palju haiget

14:41

Tänavatantsijate karikaetapil selgusid parimad põnevates duellides

13:49

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

12:54

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

loe: kultuur

13:30

Helena Tulve: kõige olulisem on iseenda juurde jääda

11:03

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

10:03

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

09:02

Galerii: Ann Nurga näitus toob vaatajani inimloomuse varjatud küljed

loe: eeter

15:39

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

12:27

Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

11:03

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

10:03

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

Raadiouudised

25.07

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

25.07

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

25.07

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

25.07

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo