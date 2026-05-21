Lähinädalatel näeb Eestis Euroopa tulevasi jalgpallitähti

Lähinädalatel saab maailma mõistes külaväljakutel näha Euroopa tulevasi tippjalgpallureid, sest Eestis toimuvad U17 Euroopa meistrivõistlused. Veel enne kui Müncheni Bayern või Pariisi Saint-Germain mängijaid oma ridadesse kauplema hakkavad, saab neid näha Tallinnas ja Rakveres.

Hispaanlased on juba kohal, räägitakse, et neid ei näe mitte ainult esmaspäevasel avamängul, vaid ka 7. juunil toimuval finaalmängul. Koondise treeneri Sergio Garcia sõnul on koondises mitmeid väga häid mängijaid ja endast püütakse anda kõik. Nii on lootused kõrged, kuigi Eesti võttis neid vastu tugeva vihma ja jahedusega.

"Külmas mängid sa paremini, kuumaga on alati natuke raskem. Loodetavasti vihm meid liiga palju ei mõjuta. Meile meeldib rohkem mängida jahedas kui kuumas," ütles Garcia.

Esimest korda korraldas Eesti sellisel tasemel jalgpallivõistlust 2012. aastal ja toona triblas siinsetel väljakutel ridamisi tulevasi staare.

"Näiteks Prantsusmaa koondisest Paul Pogba ja (Samuel) Umtiti tulid mõned aastad hiljem Prantsusmaaga maailmameistriks meeste tasandil. Inglismaa koondise eest mängis Haapsalu staadionil ja minu meelest ka Rakvere staadionil praegu üks maailma parimaid ründajaid Harry Kane," lausus jalgpalliliidu avalike suhete vanemspetsialist Kaarel Täll.

Tälli sõnul on U17 EM-idel mänginud varem Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, kaks aastat tagasi mängis ka Lamine Yamal. Eestis võistlevate noorte seas on juba praegu Prantsuse või Itaalia kõrgliigas mängijaid.

Noored jalgpallurid ei rõõmusta vaid pealtvaatajaid, vaid ka turismiettevõtjaid, sest turniiri majanduslik mõju on ligi pool miljonit eurot.

"Näeme küll, et linnas on broneeringuid mitmetes hotellides ja seda mitmeks päevaks ja mitte ainult võistlejad, vaid ka kaaskondlased. Ja kindlasti tuleb linna rohkem välisturiste tänu sellele," ütles hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Pall pannakse mängu esmaspäeval ja kui keegi tahab nelja aasta pärast jalgpalli MM-i ajal öelda, et olen minagi teda näinud mängimas, siis nüüd on see võimalus.

Toimetaja: Marko Tooming

