ERR Slovjanskis: rindejoone lähenemise tõttu lahkuvad kohalikud oma kodudest

Rindejoon Ida-Ukranas läheneb Donbassi suurtele linnadele nagu Kramatorsk ja Slovjansk. Kohalikud elanikud on sunnitud oma kodudest lahkuma.

Viimati oli "Aktuaalse kaamera" võttegrupp Slovjanskis paar kuud tagasi. Siis ei olnud veel linn droonivastaste võrkudega kaetud, kuid liugpommi vastu võrgud ei aita.

"Oli väga hirmus, poisid. Väga hirmus. 1,5-tonnine liugpomm kukkus – see oli kogu Slovjanskis kuulda," lausus Svitlana.



Svitlana töötas väikeses poes müüjana. Eelmisel nädalal tegi Venemaa pomm tema poe maatasa. Nüüd valmistub ta Slovjanskist lahkuma koos alles jäänud poekaubaga.

Rindejoon kulgeb praegu pooleteiskümne kilomeetri kaugusel linnapiirist. Venemaa suurtükkide ja FPV-droonide jaoks pole see üldse kaugel.

"Evakueerujate vool on aina kasvamas, sest olukord halveneb Slovjanski ja Kramatorski ümber. Läbi Slovjanski põgenike transiidikeskuse liigub kuni 50 inimest päevas," sõnas "Proliska" humanitaarabifondi esindaja Elmira Krasilnikova.

"Meie maja lähedale kukkus liugpomm. Majad, aknad, garaaž – kõik sai pihta. Ja nii kogu aeg. Naine ei pidanud enam vastu. Nüüd lahkume, jätsime kõik asjad ära," sõnas Oleksandr.

Oleksandr ja tema naine lähevad Odessa oblastisse sugulaste juurde. Kuid mitte kõigil, kes tahaks sealt lahkuda, ei ole sugulasi.

"Praegu lahkuvad need, kellel on võimalus elamispinda üürida või leida muu majutamisvõimalus. Need, kellel seda võimalust pole, jäävad oma kodudesse kahjuks viimase hetkeni, kui evakuatsioonitransport ei saa enam nende ligi," ütles Krasilnikova.

Mõned põgenikud loodavad pärast sõja lõppu Slovjanskisse naasta.