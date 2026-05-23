X!

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

Eesti
Kool
Kool Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Järjest enam Eesti koole loobub harjumuspärasest 45-minutilisest koolitunnist pikemate kasuks, et vähendada õpilaste päevast koormust ja anda neile parem võimalus süveneda. Muudatus eeldab õpetajatelt aga, et pelgalt aja pikendamise asemel uuendatakse põhjalikult ka tunni sisu.

Kolm Rakvere põhikooli plaanivad uuest õppeaastast osaliselt vahetada 45-minutilised tunnid 80-minutiliste vastu. Rakvere reaalkooli direktor Martti Marksoo ütles, et pikemale tunnikestvusele üleminek eeldab muutusi ka tunni ülesehituses ja õpetamise metoodikas.

"Pikema tunni sees saavadki vahetuda erinevad tegevused: õpetaja selgitab, sellele järgneb arutelu klassis, kas paaris- või rühmatööna, iseseisev harjutamine, sekka võivad tulla liikumispausid. Loodusainetes on võimalik rahulikumas tempos lõpuni läbi viia erinevaid katseid ja probleemülesandeid lahendada," ütles Marksoo.

Marksoo lisas, et pikemate tundide kasutamisega on võimalik lühendada ka koolipäeva, õpilastel on vähem vaja päeva jooksul ümber lülituda ja väiksemaks peaks muutuma ka kodutööde hulk. Samas ei saa kõiki tunde 80-minutiliseks kohe muuta, nii hakkavad Rakvere reaalkooli näitel tunniplaanis kõrvuti olema nii 80- kui ka 40-minutilised koolitunnid.

"Me üritame niimoodi, et kõigis ainetes on vähemalt mingis klassis pikad tunnid. Näiteks matemaatikas on enamikus klassides viis tundi nädalas, suure tõenäosusega on need kaks pikka ja üks lühike tund. Võõrkeeltes on kolm ainetundi nädalas ehk üks pikk ja üks lühike tund, see on üks paras logistiline pusle kokku panna," ütles Marksoo.

Haridus- ja teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert Hele Liiv-Tellmann ütles, et koole, kus on kasutusel pikem kui 45-minutiline tund, on päris palju ja ajas tuleb neid juurde.

"Me räägime küll rohkem gümnaasiumiastmest, aga ka põhihariduses on pikem tund hakanud üsna populaarseks muutuma. See on õppijate jaoks väga hea kasuteguriga: päevas on vähem õppeaineid, tunnis on võimalus süveneda ja kasutada erinevaid metoodikaid," rääkis Liiv-Tellmann.

Tunni pikkuse muutmine on kooskõlas ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

"Kõige olulisem on see, et kool peab jõudma ühisele otsusele: mitte ainult tunni pikkus ei muutu, vaid kogu tunni sisu ja metoodika peab muutuma. Ei tohi tekkida olukorda, kus 45-minutilisest loengust saab 60- või 70-minutiline loeng, vaid tunnis metoodika peab muutuma ja see on kindlasti oluliselt tõhusam õppeprotsess," sõnas Liiv-Tellmann.

Pelgulinna gümnaasiumis on juba aastaid olnud esimesest kuni üheksanda klassini kõikide tundide pikkuseks 75 minutit. Koolijuhi Tõnu Piiburi sõnul oli pikkadele tundidele ülemineku eesmärk muuta õppimine tõhusamaks ja anda õpilastele keskendumise võimalus.

"Algsed eesmärgid on kõik realiseerunud ehk õppimine on päeva jooksul tunduvalt süsteemsem. Õpilane peab päeva jooksul mõtlema väiksema hulga erinevate ainete peale ja saab tundides keskenduda, mis väljendub ka õpitulemustes. Faktiteadmised pole kuhugi kadunud, küll aga on juurde tulnud aega arutlemiseks ja asjade üle mõtlemiseks," lausus Piibur.

Toimetaja: Mari Peegel

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:35

Märt Rask: oleme tõsise osa oma õigusloome suveräänsusest ära andnud

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

10:58

Urmas Reinsalu: Eestis süveneb poliitiline usalduskriis

10:51

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

10:42

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

10:20

Raskekujulise verevähiga võitlev Aron: unistan korvpalliplatsile naasmisest

10:12

TÄNA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide?

10:08

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

09:46

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

09:36

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

22.05

Sõja 1549. päev. Ukraina teatas Vene vägede peakorteri tabamisest Luhanskis Uuendatud

22.05

Rubio peab Venemaa süüdistusi Balti riikide suhtes murettekitavaks

22.05

Kunstnike liidu juhatus välja petetud 700 000 euro pärast tagasi ei astu

22.05

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

10:51

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

22.05

Leht: võimuvahetus Ungaris tõi Venemaa rünnakud Ukraina ungarlaste aladele

22.05

WSJ: USA sissetungi korral ootaks Kuuba armeed kindel lüüasaamine

22.05

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

USA vägede liigutamine toob kaasa logistilise katsumuse

ilmateade

loe: sport

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

10:42

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

10:12

TÄNA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide?

09:46

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

loe: kultuur

09:16

LUULETUS | Mehis Heinsaare "Lend"

22.05

Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

22.05

Tartu Kunstnike Liit avas esimese kevadnäituse

22.05

Uue muusika reede: Alika, Triibupasta, Olivia Rodrigo, Stormzy, Lola Young jt

loe: eeter

10:20

Raskekujulise verevähiga võitlev Aron: unistan korvpalliplatsile naasmisest

09:36

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

22.05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Manna

22.05

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

Raadiouudised

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

22.05

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

22.05

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

22.05

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

22.05

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo