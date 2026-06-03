Marit Kannelmäe-Geerts: vaheaeg on taastumise aeg, ka talvel

Lapse vaimne tervis ei parane, kui jätame alles sama koormuse, samad ootused ja samad tempod, aga nihutame puhkepäevi kalendris mugavamasse kohta, kirjutab Marit Kannelmäe-Geerts.

Eesti hariduses räägitakse üha enam laste ja noorte vaimsest tervisest. Räägime sellest, et koolipäev võiks alata hiljem, sest noored vajavad und. Räägime läbi kooliaasta sellest, et kevadeks on nii õpilased kui ka õpetajad väsinud. Räägime õpirõõmu kadumisest, koolistressist, eksamipingest ja sellest, kuidas kool peaks toetama tervet arengut, mitte ainult sooritust.

Selle kõige taustal mõjub sel õppeaastal üles kerkinud talvise koolivaheaja lühendamise plaan vastuoluliselt. Jõulude ja aastavahetuse periood on enamiku laste jaoks sageli tihe aeg: peresündmused, liikumised ühe kodu ja teise vahel, sugulased, ootused, müra, muutunud päevakava, vahel ka pinge. Paljudele lastele ja noortele algab tegelik taastumine alles siis, kui pühad on möödas.

Just see lisanduv nädal jaanuaris võib olla aeg, mil saab magada, rahuneda, olla omaette, minna õue, taastada rütmi ja koguda jõudu aasta kõige pimedamaks ning õppimise mõttes pingelisemaks osaks. Kui võtame selle nädala ära, nihkub vajadus taastumise järele edasi, sageli kevadesse, mil seda väljendavad väsimus, ärevus, motivatsioonilangus, konfliktid või tervisemured.

"Lahendus ei peaks olema puhkeaja ümbertõstmine ühest kohast teise, vaid kooliaasta koormuse sisuline läbivaatamine."

Talvevaheaja lühendamise üks argument on olnud soov tuua suvevaheaeg varasemaks ja vältida õppimist kuumas juunis. See on arusaadav mure, sest õpetajad ja õpilased on kevade lõpuks väsinud, kuid lahendus ei peaks olema puhkeaja ümbertõstmine ühest kohast teise, vaid kooliaasta koormuse sisuline läbivaatamine.

Kui probleem on selles, et õppeaasta lõpus on energia otsas, siis miks on õppeaasta üles ehitatud nii, et kevadeks on inimesed tühjaks pigistatud? Kui mure on selles, et lõpetajatel on suveks juba oluline õppetöö tehtud, siis lubame nad varasemalt puhkusele või mõtleme muu lahenduse, mis säilitaks talvepuhkuse.

Eesti inimarengu aruanne 2026 ütleb hariduse kohta tabavalt, et koolist on saanud kõigi ootuste kogumiskoht ning meil on vaja teha "tervislikku lahutamistehet", mitte lisada kogu aeg uusi ülesandeid, vaid otsustada, millest loobuda. Sama mõtet peaks rakendama ka koolikalendri puhul. Lapse vaimne tervis ei parane, kui jätame alles sama koormuse, samad ootused ja samad tempod, aga nihutame puhkepäevi kalendris mugavamasse kohta.

Noorte vaimse tervise andmed ei luba meil taastumist pisendada. Laste vaimse tervise uuring näitab, et vanuse kasvades sagenevad depressiooni ja ärevuse sümptomid ning langeb heaoluhinnang. Eesti inimarengu aruanne 2023 rõhutab, et koolikeskkond on kodu kõrval laste heaolu kujunemisel võtmetähtsusega. Helge Kooli Harjumaa uuringus ütles üle poole seitsmenda ja üheksanda klassi õpilastest, et nad kogevad kooliga seoses suurt kurnatust.

Sama mustrit näeme ka koolipäeva alguse arutelus. Kui riik põhjendab koolipäeva algust kell 9 noorte une- ja arenguvajadusega, siis tunnistame põhimõtteliselt, et õppimine ei saa olla eraldatud lapse kehast, unest, närvisüsteemist ja taastumisvõimest, aga siis peab sama loogika kehtima ka koolivaheaegade puhul. Ei saa ühel päeval öelda, et noor vajab rohkem und ja teisel päeval öelda, et talvine taastumisnädal on liiga pikk katkestus.

Hästi puhanud laps õpib paremini ja hästi puhanud õpetaja õpetab paremini. Puhkus on eeltingimus selleks, et inimene üldse jaksaks õppida, suhestuda, keskenduda ja areneda. Eesti talv on pikk, pime ja vaimselt koormav. Suvi on oluline, aga suvi ei saa olla ainus aeg, mil lapsel on lubatud puhata. Ja võtame ka täiskasvanutena sellest mõttest õppust.

Kui soovime vaimselt tervemat ühiskonda, peame õppima väärtustama pause sama palju kui pingutust. Talvine lisapuhkus on osa vaimse tervise hoidmisest ja nüüd, kevadel on aeg ka järgmine ja ülejärgmine õppeaasta seda silmas pidades üle vaadata ja teha inimesi toetavad otsused.