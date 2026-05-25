Keskkonnaamet alustas septembrini kestvat karuputketõrjet

Keskkonnaamet jätkab tänavu Eesti loodusele ja inimesele ohtlike karuputkede üleriigilise tõrjega enam kui 2500 hektaril. Tõrje läheb maksma ligi 390 000 eurot ja tööd kestavad septembrini.

Eestis on karuputke võõrliike tõrjutud juba enam kui 15 aastat ning loodusele on tagasi suudetud võita üle 800 hektari.

Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekänd ütles, et selle aasta tõrjesse lisandub 90 hektarit täiesti uusi alasid. Tõrje toimub kõigis teadaolevates kolooniates nii riigi- kui ka eramaal.

Karuputke võõrliikide tõrjetööd kestavad maikuust sügiseni. Esimene tõrjetööde ring peab olema lõpetatud 15. juuniks.

Keskkonnaamet ootab infot karuputke võõrliikide uutest leiukohtadest.