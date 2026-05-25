Patria hakkab tootma tehisintellektil põhinevaid droonisüsteeme

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome kaitsetööstusettevõte Patria soovib kanda kinnitada drooniturul ning hakkab koos idufirmaga Nest AI tootma tehisintellektil põhinevaid droonisüsteeme.

Patria on üks Soome tähtsamaid kaitsetööstusettevõtteid, mis on tuntud eelkõige soomukite ja muude traditsiooniliste relvasüsteemide tootjana. Nüüd soovib ettevõte laieneda kiiresti kasvavasse droonisektorisse.

"Euroopa kaitsejõudude jaoks on vaja neid süsteeme Euroopas arendada. Lisaks sellele, et Patria omab suuri sõidukeid, tahame olla ka mehitamata süsteemide osas esirinnas," ütles Patria tegevjuht Panu Routila.

Nest AI panustab koostöösse tarkvara, tehisintellekti ja juhtimissüsteemidega, Patria keskendub aga droonide tootmisele.

Seni pole Euroopal olnud vastust USA firmale Palantir ehk piirkonnas puudub ettevõte, mis suudaks kaitseväele pakkuda terviklikku tehisintellektil põhinevat juhtimissüsteemi. Nest AI asutaja ja juhatuse esimees Peter Sarlin ütles, et ettevõte loodi just selle tühimiku täitmiseks.

Nest OS on tehisintellektil põhinev juhtimis- ja kontrollsüsteem tänapäevase lahinguvälja haldamiseks. See ühendab droonid, sensorid ja muud süsteemid ühtseks lahinguvälja juhtimisplatvormiks.

Nest AI asutati 2025. aastal ning ettevõte saavutas juba esimesel tegevusaastal 3,3 miljoni euro suuruse käibe ja 800 000 euro suuruse ärikasumi. Ettevõttes töötab juba 160 inimest, mis viitab, et praegu voolab palju raha Euroopa kaitsetehnoloogiasse.