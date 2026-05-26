Päästekolledži lõpukatsed tõukusid elust enesest

Päästekolledžis meeskonnajuhiks õppimine annab päästja Martin Roose sõnul oskuse juhtida koostööd.

"Meeskonnavanema õpe annab laia silmaringi ja kindlasti oskuse, kuidas kasutada olemasolevat ressurssi. See õpetab suurema pildi nägemist ja teadmist, kuidas ressurssi rakendada," ütles Roose.

Päästja Aivar Rea oli rahul, et lõpuharjutusel "Sireen" hindeid ei panda.

"Läheb väga edukalt ja üllatavalt hästi, sest õhkkond on pingevaba – harjutus ei ole arvestus-, vaid õppuselaadne. Saame praktikasse rakendada teadmisi, mida oleme viie kuu jooksul omandanud. Teeme seda pingevabalt, nii et see ei ole stressitekitav ning keegi ei hinga kuklasse ega tekita pinget," selgitas Rea.

"Sireeni" korraldajad arvestasid ülesandeid koostades sellega, milliseid hädaolukordi päästjatel tavaelus enim lahendada tuleb.

"Sündmused on väga reaalsed ja paigutuvad hästi tänapäeva konteksti ning me ei keera midagi üle võlli. Instruktoritel ja päästjatel on oluline tajuda, kuidas nad reageerivad natuke keerulisemates olukordades, kus päästja ise võib vajada päästmist. Oleme teadlikult sisse toonud sündmusi, kus võib juhtuda mingi apsakas," rääkis Sireeni korraldaja Rudolf Kopti.

"Sireen" lõpeb neljapäeval.