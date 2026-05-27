Viru keskus on nõus kõnnitee remondist enamiku ise kinni maksma

Varem Viru Keskuse ja Tallinna linna vahel sõlmitud koostöökokkuleppe järgi pidanuks projekti kulude jaotus olema seotud maaomandi proportsioonidega: 75 protsenti uuendatavast alast kuulub linnale ja 25 protsenti Viru keskusele. Nii pidi esialgu suurem osa investeeringust jääma linna kanda. Viru keskus on nüüd pakkunud linnale lahenduseks katta kogu projekti maksumusest enamus, hoolimata sellest, et suurem osa alast on avalik linnamaa.

"See on linnale väga hea võimalus kaasata erasektori raha, viies projekt kiiremini ellu ja parandades avalikku linnaruumi, samal ajal koormates linnaeelarvet väiksemal määral. Teisisõnu on see linnale võit," ütles Viru keskuse juht Enn Parel.

Tema sõnul ei ole Estonia puiestee äärse ala uuendamine Viru Keskuse jaoks äriliselt määrava tähtsusega projekt.

"Me ei tee seda selleks, et kasvatada keskuse külastatavust või üürnike käivet. Sellisel projektil ei ole lihtsalt mingit mõju nendele numbritele. Meie äritegevus ei sõltu sellest, kas keskuse kõrval olev kõnnitee on praegusel kujul või tänapäevase, turvalise ja haljastatud linnaruumina. Kindlasti sõltub sellest aga Tallinna südalinna kvaliteet, kus ka Viru Keskus asub ja see, millise mulje jätab linn oma elanikele ja külalistele," ütles Parel.

Pareli hinnangul on Estonia puiestee äärne lõik üks Tallinna kesksemaid jalakäijate ja ratturite liikumiskoridore, mis ühendab ühistranspordisõlme, südalinna ärid, Tammsaare pargi ja vanalinna, mistõttu ei pea ta projekti üksnes esteetiliseks vaid linna väärtustega seotud küsimuseks.

Viru Keskus on projekti ettevalmistusse ja projekteerimisse juba panustanud ligikaudu 50 000 eurot. Keskuse hinnangul on mõistlik otsida nüüd lahendust, mis võimaldab tehtud tööle tuginedes edasi liikuda, mitte alustada protsessi hiljem uuesti veel suurema ajakulu ja tõenäoliselt ka kõrgema hinnaga.

ERR kirjutas kuu aega tagasi, et Viru keskuse esindajaid jahmatas Tallinna linnavõimu otsus taganeda kokkuleppest ning mitte hakata rekonstrueerima keskuse kõrval asuvat kõnniteed. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul pole see objekt linna jaoks praegu prioriteetne, sest tegu oleks eelkõige esteetilise projektiga, mitte karjuva vajadusega teekatet uuendada.

Parel ütles siis, et Viru keskuse jaoks on linna otsus väga kahetsusväärne ja ausalt öeldes jahmatav.

"Me ei jaga abilinnapea hinnangut, et tegemist oleks pelgalt esteetilise projektiga. Estonia puiestee äärne ala Viru keskuse kõrval ei ole lihtsalt "korras teekattega kõnnitee", vaid Tallinna südalinna kohta piinlikult ajale jalgu jäänud postsovetlik betoonpõld, kus pole turvaline ei jalakäijatel ega ratturitel," lausus Parel.

Toona tuli kohtumisel Järvani ja Viru keskuse esindajate vahel välja, et linn on loobunud umbes 350 000 eurot maksma minevast projektist. Järvan nentis samas, et kohtumisel jäi mulje, et Viru keskus on nõus omaosalust suurendama.