Mänd: Estonia juurdeehitisel Teatri väljakul on mitu plussi

Tallinna jaoks on variandil, et Estonia juurdeehitis tehakse Teatri väljakule, mitu plussi – näiteks annaks see praegu alakasutatud pargile uue elu, ütles ERR-ile Tallinna peaarhitekt Andro Mänd.

Tallinna poolt vaadates on lahendusel, et rahvusooper Estonia juurdeehitis ehitatakse Teatri väljakule, mitu plussi, ning see variant tundub sobivat ka teistele, lausus Mänd.

"Linn selle ettepanekuga tegi just selle eesmärgiga, et leida lahendus, mis sobiks kõigile ja mina ütleksin, et see lahendus seda ongi. Estonia saab täpselt selliste mõõtudega lava, millest nad on kogu aeg rääkinud. Muinsuskaitseline väärtus linnas säilib ehk terviklikkus ja vana maja vaadeldavus, Draamateatri vaadeldavus. Samas me näeme, et saaksime aktiveerida praegu pigem kasutuna olev ala," lausus Mänd.

"Me näeme, et saali sinna toomisega me saaksime linnaruumi kvaliteeti seal hüppeliselt tõsta ja muuta ka parki aktiivsemaks," lisas ta.

Lisaks saaks tänavaalusesse ühendusse paigutada praeguse maja esimesel korrusel asuva garderoobi ja tualettruumid ning avada esimesel korrusel kas või restorani, märkis Mänd.

"Garderoob esimesel korrusel premium pinna peal – see on natuke raiskamine," ütles ta.

Juurdeehitise saaks ühendada ka Solarise keskuse maa-aluse parkimismajaga, lisas Mänd.

kui Estonia nõukogu põhimõtteliselt aktsepteeriks juurdeehitust mitte Uue turu platsile, vaid Teatri väljaku parkimisplatsi asemele," lausus ta.

Linna poolt samas mingit ajasurvet rahvusooperile ei ole, ütles Mänd.

Rahvusooper Estonia kuulutas kolmapäeval välja hanke juurdeehitise ruumiprogrammide ja mahuanalüüside koostamiseks ning see on samm enne rahvusvahelise arhitektuurivõistluse väljakuulutamist.

Hanke võitja töötab välja kolm võimalikku juurdeehitise stsenaariumit: uue saali ja lava rajamine olemasoleva hoone juurde Uue turu platsi poole; olemasoleva saali ümberehitamine ja lava laiendamine muinsuskaitse eritingimusi arvestades ning uue saali ja lava rajamine eraldiseisvasse hoonesse Teatri väljakul, mis oleks ühendatud olemasoleva hoonega.

Iga lahenduse kohta koostatakse ruumiprogramm, mahuanalüüs ja mahuline ettepanek koos visualiseeringutega ning hinnatakse selle mõju avalikule linnaruumile.