Suve jooksul tuuakse Tartu rohealadele lambad, kitsed ja veised

Tartusse Annelinna saabusid kolmapäeval lambad, kes asuvad sellel suvel linnas inimesi rõõmustama ja muru pikkust kärpima. Kui esialgu toodi linna kolm lammast, siis suve jooksul jõuab Tartu rohealadele lambaid kuni 20, neile lisanduvad kitsed ja veised.

Kui eelmiseks suveks toodi lambad Tartusse maarjaväljale muru pikkust kontrolli alla hoidma, siis kolmapäeval saabunud lambad viidi hoopis Annelinna korterite vahele.

"See on lausa ime. Mulle väga meeldis. Nägin siin aeda ega saanud aru, mis siia tuleb, aga täna siis, toredad lambad. Neile tahaks pai teha," lausus Annelinna elanik Tatjana.

"Annelinna tulid nad seetõttu, et kogukond neid siia ootas. Me oleme kogukonnaga väga palju arutanud, mis siin võiks olla. Me püüame piirkonna kliimakindlust tõsta ja kogukonnatunnet suurendada. Üllatavalt mitmel korral sooviti konkreetselt lambaid, on soovitud loomi, et tulla midagi Annelinna välja vaatama," ütles Tartu kliimaspetsialist Maris Pever.

Lambad saabusid Tartusse Kanepi vallast Hauka farmist. Loomade omaniku sõnul peaksid lambad linnakeskkonnas inimeste ja müraga kohanema.

"Kui nad uude aeda viiakse, siis nad jooksevad ringi peale, et saada aru, kus nad on. Ja siis nad hakkavad sööma seda, mis kõige maitsvam tundus. Esialgu nad hoiavad inimestest kaugemasse nurka, aga kuna siin käib inimesi palju, siis küll nad harjuvad varsti," lausus lambakasvataja Siim Sellis.

Sellel suvel tuuakse lambaid veel Ujula tänavale. Maarjaväljale kolivad lisaks lammastele kitsed ja veised. Tartu kliimaspetsialisti sõnul tuuakse loomi linna, et pakkuda linnaelanikele rõõmu. Samuti on lammaste elamine linnakeskkonnas kasulik nii mullastikule kui ka elurikkusele.

"Mina näen suurt väärtust selles, et me toome looduse jälle inimese juurde. Ei ole palju aega tagasi, kui see oli väga loomulik iga inimese elus ja nüüd on palju lapsi, kes sellist asja üldse ei näe," ütles Pever.

Kui lammastel Annelinnas toit otsa saab, kolivad nad Ujula tänavale. Toiduvarude taastudes lastakse nad aga tagasi Annelinna. Linnas elavad lambad veised ja kitsed sügiseni.