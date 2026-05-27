Tšehhi president: Venemaa režiim mõistab ainult jõu ja enesekindluse keelt

Praegune Venemaa režiim mõistab ainult jõu ja enesekindluse keelt, ütles Tšehhi vabariigi president Petr Pavel Tallinnas. Kommenteerides Tšehhi juhitavat Ukraina laskemoona-algatust, millest praeguseks on lahkunud pooled riigid, ütles Pavel, et eeskätt tuleb taastada Tšehhi enda usaldusväärsus algatuse juhtriigina.

Tšehhi vabariigi presidendi sõnul tuleb Venemaa infooperatsioonide ja agressiivse retoorika vastu astuda ülimalt enesekindlalt.

"Ma ei räägi Venemaa hirmutamisest, vaid selgete piiride kättenäitamisest, millest ei tohi üle astuda. Me peame olema väga vankumatud ja enesekindlad omaenda territooriumi, omaenda õhuruumi kaitsmisel. Omaenda huvide kaitsmisel. Meie huvid ei ole Venemaal, meie huvid on meie enda riikides," lausus Pavel.

Tšehhi algatatud Ukrainale laskemoona ostmise initsiatiivist on aga lahkunud pooled riigid ning järele on neid jäänud vaid üheksa. Pavel aga kordas kolmapäeval Tallinnas Financial Timesile öeldut, et algatuse kaudu on Ukrainale tarnitud koguni pool kogu sõjas kulutatud suurekaliibrilisest laskemoonast.

"See algatus, mille oskusteavet kujundati aastate jooksul, ei ole niisama lihtsalt asendatav millegi muuga. Seepärast peame me seda elus hoidma," ütles Pavel.

Riikide huvi langus Tšehhi laskemoonaalgatuse vastu on tingitud aga Tšehhi uue peaministri Andrej Babiši käitumisest, kes enam laskemoona ostmiseks raha ei taha anda, leides, et raskel ajal läheb Tšehhi maksumaksjal seda rohkem tarvis. Kui aga algatuse juhtriigil enda rahakotirauad kinni lähevad, kaob teistel üsna loomulikult panustamise motivatsioon.

President Paveli sõnul pole siin teha muud, kui valitsust ümber veenda.

"Seepärast jätkame kõnelusi uue valitsusega, et seda algatust rahaliselt toetada, millega julgustame kõiki teisi liitlasi samamoodi tegema," lausus Pavel.

Tänavu on algatuse raames sõlmitud leppeid juba umbes miljoni mürsu tarnimiseks, millest pooled on Ukraina ka kätte saanud.