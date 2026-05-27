Alar Karis: kaotused on õpetanud, et me ei tohi enam kunagi jääda üksi

Eesti ja Tšehhi majandussuhted on stabiilselt kasvanud, kuid arenguruumi on veel palju. Ajastule omaselt näeme potentsiaali kaitsetööstuse valdkonnas, kus soovime tihendada Eesti ja Tšehhi vahelist koostööd, ütles president Alar Karis Tšehhi presidendi Petr Paveli ja proua Eva Pavlová auks antud riigiõhtusöögil Arvo Pärdi Keskuses peetud kõnes.

Pea kolmkümmend aastat tagasi, aprillis 1996, tervitas president Lennart Meri Tallinnas Tšehhi president Václav Havelit, rõhutades Eesti sooja suhtumist ja lugupidamist Tšehhimaa vastu.

President ütles, et selles soojas suhtumises võib tajuda pingelist tähelepanu, millega Eesti on jälginud tšehhi rahva saatust niihästi enne kui pärast Masaryki. Meile mõlemale mõistetavas keeles tähendab see aega enne ja pärast meie iseseisvuse taastamist.

Juba kahe maailmasõja vahelisest ajast alates on eestlaste saatus tšehhide omaga tihedamalt seotud olnud kui sageli ettegi oskaks seda kujutada.

Toonases, 1930. aastate isikukultuste ja sõjahirmu all kannatavas, Kesk- ja Ida-Euroopas, jäi Masaryk ainsaks demokraatlikult valitsevaks riigipeaks, kelle suunas vaadati austusega ka vaikiva ajastu Eestis.

Presidendid Meri ja Havel olid enamat kui pelgalt kaks kolleegi ja sõpra. Nad olid meie ajaloo pöördeliste aegade kaks suurkuju, intellektuaali, humanisti, säravat riigitegelast, võib isegi öelda, et sümbolit, kellele võlgneme paljuski tänu meie riikide tagasipöördumise eest Euroopa rüppe. Mõneti meie ajalooline südametunnistus.

Lennart Meri ja Vàclav Havel kaitsesid mõlemad seisukohta, et Eesti ja Tšehhi mitte niivõrd ei liitu Euroopaga, nagu nad ei oleks sinna varem kuulunud, vaid taasliituvad sellega.

Vabadust oleme rahvastena mõlemad alati osanud hinnata ning selle kaitsmine on põiminud meie saatust eriti läbi 20. sajandi valusate keerdkäikude.

Nii nagu põksusid eestlaste südamed Praha kevade brutaalsetel päevadel, tundsime tšehhi intellektuaalide ja poliitikute toetust Eesti laulva revolutsiooni ajal.

1970. aastate keskpaigas Vladimír Macura eestvedamisel loodud Läänemere liidust ehk Baltsky svazist võrsus 1991. aastal Tšehhi-Eesti klubi, mis praeguseni edendab omavahelisi kultuurikontakte ning Tšehhi eestlaste ja estofiilide ühistegevust.

Keerulised ajad ja kaotused on meile õpetanud, et me ei tohi enam kunagi jääda üksi. Liitusime koos Euroopa Liiduga, kuulume mõlemad NATO-sse. Me oleme sama liitlaspere liikmed ja panustame koos ühise julgeoleku loomisse, sest teame, et julgeolek sünnib vaid valmisolekust ja ühtsusest.

Tänan Tšehhi Vabariiki kaaluka panuse eest Eesti julgeoleku tugevdamisse. Hindame teie õhuväe korduvat osalemist Balti õhuturbe missioonil väga kõrgelt.

Venemaa agressioonisõda Ukrainas näitab selgelt, et vabadus ei püsi ainult tahtel, selle eest tuleb võidelda. Teame, et Ukraina võitleb ka meie vabaduse eest. Ukraina igakülgne aitamine ei ole lihtsalt valik, vaid see on ka meie endi julgeoleku kindlustamine ning seeläbi ainuvõimalik tee.

Tšehhi on Eesti hea sõber. Sõber Kesk-Euroopas, tubli tööstus- ja disainiriik, kirjanike ja filosoofide maa ning edukas spordirahvas. Elasime innukalt kaasa Erki Noole ja Roman Šebrle, Kristina Šmigun-Vähi ja Kateřina Neumannová omavahelistele duellidele olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel. Nagu elus ja spordis ikka, kord jäi peale üks, siis teine pakkudes unustamatuid emotsioone mõlemale rahvale.

Mõlemad peame lugu heast huumorist, raamatute lugemisest ning muidugi külmast õllest. Maailma mastaabis on eestlastel ja tšehhidel koduriiuleis kõige rohkem raamatuid.

Pea igal eestlasel on olnud jalas paar Botaseid, lapsepõlves karp Koh-i-Noori värvipliiatseid, riiulis tšehhi kristall ja külmkapis Pilsner Urquell või Budějovický Budvar. Jawa mootorrattad olid Eestis tervetele põlvkondadele ihaldusväärseks liikumisvahendiks, omamoodi staatuse sümboliks.

"Eesti on Tšehhit innustanud digivalitsemise ja e-riigi mõtteviisi kujundamisel."

Eesti rahvaauto on praegu Škoda. Kui teie tellite endale Bolti autoteenuse, ei pruugi te mõeldagi, et kasutate Eesti ettevõtte toodet. Usun, et Eesti on Tšehhit innustanud digivalitsemise ja e-riigi mõtteviisi kujundamisel, samuti küberjulgeoleku valdkonnas ning maksupoliitika aruteludes.

Meie tulumaksu mudelit, kus maksustatakse ettevõtete jaotatud kasumit, mitte reinvesteeritud kasumit, on Tšehhi majandusringkondades laialdaselt käsitletud kui innovatsioonisõbralikku lähenemist.

Samuti oleme Tšehhile olnud eeskujuks iduettevõtluskeskkonna arendamisel ning laiemalt digitaalse ja ettevõtlussõbraliku ökosüsteemi kujundamisel.

Eesti ja Tšehhi majandussuhted on stabiilselt kasvanud, kuid arenguruumi on veel palju. Huvi uute äri- ja koostöövõimaluste vastu kinnitab ka Eestisse saabunud arvukas tšehhi ettevõtete delegatsioon.

Ajastule omaselt näeme potentsiaali kaitsetööstuse valdkonnas, kus soovime tihendada Eesti ja Tšehhi vahelist koostööd. Leidkem võimalusi edendada ühisprojekte. Meie kahe riigi kaitsetööstusettevõtte vahel allkirjastatud koostöökokkulepe on selle heaks näiteks.

Tunnustatud digiriigina on Eesti alati valmis oma kogemusi jagama. Otsigem üheskoos kokkupuutepunkte ka pöördelises TI-valdkonnas. Küberturvalisuse indeks, mis hindab riikide valmisolekut küberrünnakuteks ja võimekust küberkuritegudega võitlemiseks, asetab meid mõlemaid riikidena maailma absoluutsesse tippu. Tean, et selles vallas on ka meie kahepoolsed kontaktid juba väga tihedad, millega saame vaid edasi minna.

Omalt poolt pean mainima, et böömi õlut on Eestis kõikjal, kuid Moraavia veine tuleb tikutulega otsida. Järgmine dekaad võiks selles muutuse tuua.

Neljapäeval läheme koos Tartusse, minu kodulinna, kus juba keskajal saab õhkõrna alguse Eesti ja Tšehhi seotus. Nimelt oli Tartu pikaaegne piiskop Dietrich Damerow 14. sajandi lõpust, enne kui ta usuasjadesse süvenes, Saksa-Rooma keiser ja Böömi kuninga erasekretär. Prahas pikka aega elanud mees. Sealt siis oleme tasapisi jõudnud tänasesse päeva.

Tartus külastame ka Tartu Ülikooli, võib öelda ka minu alma mater'it. Eesti ja Tšehhi on alati head haridust kõrgel aujärjel hoidnud ja sellesse sügavalt uskunud. Head meelt teeb Eesti ja Tšehhi tihenev teaduskoostöö, nagu ka see, et üha sagedamini leiavad noored tee meie mõlema ülikoolidesse. Teaduskontaktid ei teki tühja koha pealt, samuti ei sünni ka suured edulood teaduses ilma koostöö ja partnerluseta. Mul on rõõm olla homme tunnistajaks uue koostöökokkuleppe allkirjastamisele Tartu ja Masaryki ülikooli vahel.

Viibime teiega Laulasmaa kohisevate mändide all, mere ääres asuvas Arvo Pärdi keskuses, vaikuse ja rahu paigas. Pärdi helilooming on tuntud oma mõtiskleva, hingelise ja selge stiili poolest. Tema muusika puudutab miljoneid südameid üle maailma. Tema unikaalne helikeel põhineb lihtsusel ja vaikusel.

Eestlaste jaoks tähendab kellegagi koos vaikimine, ilma et tekiks ebamugavust, märki kõige tugevamast usaldusest ja hingelisest lähedusest. Mugavalt koos vaikimine tähendab, et me ei vaja alati sõnu, et üksteist mõista.