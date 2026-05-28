Emor: usaldatuim minister on Pevkur, vähim teatakse Keldot, Leisi, Sutti

Ministrid valitsuse istungil Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt ülekaalukalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit, keda usaldab 28 protsenti vastanutest. Kõige vähem teatakse taristuminister Kuldar Leisi, kliimaminister Andres Sutti ja majandusminister Erkki Keldot.

Pevkurile järgnevad usaldusväärsuselt sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidy Purga (mõlemad 19 protsenti).

"Esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone või teravaid vastandusi," kommenteeris Emori uuringujuht Aivar Voog. "Mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, kelle usaldusväärsus elanike seas on aasta jooksul olnud langeva trendiga," lisas ta. Viimase uuringu järgi usaldab rahandusministrit 16 protsenti Eesti elanikest.

Ligile järgnevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning välisminister Margus Tsahkna (mõlemad 14 protsenti) ja peaminister Kristen Michal ning siseminister Igor Taro (mõlemad 13 protsenti). Valitsuskoalitsiooni erakondade juhtidest ministrite toetus on olnud samuti langeva trendiga.

Ülejäänud ministreid usaldab vähem kui kümnendik inimesi: keskkonnaminister Andres Sutti kaheksa protsenti, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostat ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrast seitse protsenti ja taristuminister Kuldar Leisi ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldot kuus protsenti.

Kõige vähem teavad Eesti elanikud Kuldar Leisi, Erkki Keldot ja Andres Sutti – umbes iga teine vastaja ei osanud nende kohta arvamust avaldada.

Andmed põhinevad Emori üle-eestilisel esindusliku valimiga uuringul, mis viidi läbi veebi teel 13.–21. maini. Küsitleti 1139 Eesti elanikku vanuses 16+. Vastajatele anti ette poliitikute nimekiri ja neil paluti hinnata, keda nad sealt usaldavad. Tegemist on Emori algatusel tehtava korduvuuringuga.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

