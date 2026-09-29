Herem tõusis kohe valitsuse enim usaldatud ministriks

Emori värske küsitluse järgi usaldab Heremit 40 protsenti, Purgat ja Jollerit mõlemat 24 protsenti.

Varem oli usaldusväärseim minister samuti kaitseminister Hanno Pevkur, aga tema usaldusprotsent küündis näiteks maikuus 28 protsendini.

"Martin Herem oli uuringu alguseks just ametisse saanud, kuid tõusis kohe valitsuse liikmete seas selgelt esile," kommenteeris Emori uuringujuht Aivar Voog. "Herem oli aastaid kaitseväe juhatajana avalikkusele nähtav ning tema kõrge usaldusnäitaja võib peegeldada varasemas rollis kujunenud usaldust ja kuvandit valdkonna asjatundjana," lisas ta.

Voogi sõnul on ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes maikuise uuringuga pisut tõusnud: 12 protsendilt 16 protsendile.

Rahandusminister Jürgen Ligit usaldab 20 protsenti vastanutest. Talle järgnevad väikeste vahedega siseminister Igor Taro (18 protsenti), peaminister Kristen Michal (17 protsenti), välisminister Margus Tsahkna (15 protsenti) ning justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (15 protsenti).

Madalam on usaldus haridus- ja teadusminister Kristina Kallase (13 protsenti), energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo (12 protsenti), regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase (11 protsenti) ning taristuminister Kuldar Leisi (10 protsenti) vastu.

Uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras on enamikule Eesti elanikele veel võõras, usaldust tema vastu saab näha järgmistes uuringutes.

Andmed põhinevad Emori üle-eestilisel esindusliku valimiga uuringul, mis viidi läbi veebi teel 17.–24. september. Küsitleti 1114 Eesti elanikku vanuses 16+.