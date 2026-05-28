Konjunktuuriinstituut lõpetab igakuise toiduhindade kogumise

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), mis on aastaid teinud igakuiseid ülevaateid toidu hindadest Eesti poodides, lõpetab maikuuga selle info kogumise.

Konjunktuuriinstituudi juhatuse liige Bruno Pulver ütles ERR-ile, et mai jääb viimaseks kuuks, mil nad toidu hindu kogusid.

"Jaanuarist alates riigi tellimust hindade kogumise osas EKI-l enam ei olnud – riik hakkas ise korjama ja erasektorist enam ei hangi – ja mõnda aega jätkasime, aga mai jääb viimaseks," selgitas Pulver.

Tema sõnul on hindu ilma riigi tellimuseta majanduslikult ebaotstarbekas koguda.

Ka konjunktuuribaromeetreid, mida varem koostas EKI, teeb alates maikuust statistikaamet, kuid muid uuringuid instituut Pulveri kinnitusel kokku ei tõmba.

"Töötajate arv väheneb seoses ära langenud töödega, kuid teeme muid uuringuid edasi. Erinevate teemade vastu tellijatel huvi on ja teeme jõudumööda," sõnas EKI juht.

Pulver lisas, et konjunktuuriinstituut on senini teinud ka uuringuid, mis alati suure avalikkuse tähelepanu objektiks ei ole, ja neid teevad nad ka edaspidi.

Toimetaja: Karin Koppel

