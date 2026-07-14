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Toorpiima odavnemine jõudis ka poelettidele

Eesti
Piimatoodete riiul kaupluses.
Piimatoodete riiul kaupluses. Autor/allikas: Rimi pildipank
Eesti

Maaelu teadmuskeskuse (METK) andmed näitavad, et piima ja või hind langesid tänavu teises kvartalis nii tootjatele kui ka tarbijatele. Samal ajal püsis veiseliha hind kõrgel ning kanamunad olid tarbijatele aastatagusega võrreldes kallimad.

Suurim hinnalangus toimus piimasektoris. Toorpiima kokkuostuhind langes teises kvartalis võrreldes aasta esimese kolme kuuga 11,4 protsenti. Tööstuste väljamüügihind langes samal ajal 6,8 protsenti ning joogipiima jaehind vähenes kilepakendis 2,9 protsenti ja purepakendis 2,4 protsenti.

Aastatagusega võrreldes oli toorpiima kokkuostuhind 23,5 protsendi võrra madalam ning purepakendis joogipiima tööstuse väljamüügihind 8,2 protsenti madalam. METK-i hinnangul ei ole tooraine odavnemine veel täiel määral tarbijahindadesse kandunud.

Langus jätkus ka võiturul. Võrreldes esimese kvartaliga odavnes või tootjahind 11,7 protsenti ning jaehind 13,3 protsenti. Aastaga langes või tootjahind ligi 30 protsenti.

Veiseliha turul püsis hinnatase seevastu kõrge. Veiserümpade kokkuostuhind tõusis kvartaliga 4,2 protsenti ning oli kaheksa protsenti kõrgem kui mullu. METK-i hinnangul tähendab see, et pärast 2025. aasta kiiret hinnakasvu on veiseliha turul hinnad stabiliseerunud.

Searümpade kokkuostuhind kasvas võrreldes esimese kvartaliga kolm protsenti, kuid jäi siiski 15 protsenti madalamaks kui mullu. Seasöödaks oleva odra hind kvartaliga ei muutunud ning oli aastatagusest 1,1 protsenti madalam.

Munaturu areng oli ebaühtlasem. Tootjahinnad tõusid aastaga sõltuvalt pidamisviisist üks kuni üheksa protsenti, kuid vabalt peetavate kanade munade tootjahind langes kaks protsenti. Tarbijatele maksis kümnene munakarp teises kvartalis keskmiselt 2,91 eurot ehk kaheksa protsenti rohkem kui mullu, mil selle hind oli 2,70 eurot.

Köögiviljadest tõusis porgandi tootjahind tänavu kevade jooksul 21 sendilt 28 sendini kilogrammi kohta. Erinevalt porgandist oli peedi tootjahind vaadeldaval kolmel kevadkuul stabiilsem, kuid jäi eelmise aastaga võrreldes madalamale tasemele. Tänavu esimese kvartali lõpus langes hind aastataguselt 28 sendilt 22 sendile kilogrammi kohta. Teise kvartali alguses oli hind vastavalt 23 ja 22 senti.

METK kogub põllumajandustoodete turuinfot turu jälgimiseks ja analüüsimiseks. Alates tänavusest aastast avaldab keskus lisaks tootja- ja kokkuostuhindadele ka põllumajandussaaduste jaehindu.

Toimetaja: Samanta Tsopp

Allikas: METK

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