Arendaja võttis Tallinna Kompassi väljaku kõrghoone plaani tagasi

Tallinna Kompassi väljakule kavandatav kõrghoone. Autor/allikas: Ars Projekt/G11
Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte G11 võtab pärast kolmapäevast kohtumist Tallinna linnaplaneerimise ametiga tagasi Gonsiori 11 kinnistu detailplaneeringu algatamise ettepaneku ja jätkab linnaga konsultatsioone, et leida Kompassi väljakule sobivam lahendus.

Esialgse plaani järgi tahtis Endover Kompassi väljakule ehitada kuni 13 korrusega hoone, kus hakkaksid asuma nii äriruumid kui ka korterid.

"Otsustasime pärast esmaseid arutelusid linnaga, et me ei liigu hetkel selle detailplaneeringuga sellisel kujul edasi. Leppisime kokku, et jätkame koostöös linnavalitsusega eelkonsultatsioone ja püüame leida kõikidele osapooltele, sealhulgas ümberkaudsetele elanikele sobiva lahenduse," ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.

Vastavalt Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanile asub Kompassi väljak segahoonestusalal, mistõttu on kinnistule ehitusõiguse taotlemine põhimõtteliselt võimalik.

"Soovime teha Tallinna linnaga konstruktiivset koostööd ja leida lahenduse, mis arvestab avaliku ruumi kvaliteeti, ümbruskonna eripära, naabrite huve ning kinnistu omaniku õigustatud ootusi. Praegu on kõige mõistlikum võtta aeg maha ja jätkata linnaga arutelusid sisulisemas formaadis," lisas Tutt.

Kinnistu Gonsiori 11 ning Maneeži 11/Reimani 12 ehk Kompassi väljak kuulus veel aastal 2015 riigile. Siis müüs riik aga hoolimata nullehitusõigusest kinnistu Endoverile 540 000 euro eest enampakkumisel maha. Enampakkumine korraldati hoolimata sellest, et ka linn oli riigilt ala munitsipaliseerimist taotlenud.

Pool aastat varem oli sama arendaja ostnud ära väljaku äärde jääva endise Eesti Kunstiakadeemia ühiselamuhoone Gonsiori 9, kuhu rajas luksuskorteritega eluhoone Ambassador.

Ostetud krundile hakkas Endover planeerima 13-korruselist kõrghoonet 2018. aastal. Toona ütles linn, et nad arendajale ehitusõiguse asjus järele anda ei kavatse ja alustas arendajaga läbirääkimisi, et too hoone rajamise plaanist loobuks.

2019. aastal teatas linn, et rajab Kompassi väljaku alla parkla nii linnakodanikele kui ka Ambassadori elanikele ja väljakule endale tuleb arhitektuurivõistluse alusel rajatav avalik plats. See võistlus jäi aga korraldamata.

