Elva gümnaasiumi vastuvõtukord tekitab jätkuvalt tüli

Koolitahvel. Foto on illustartiivne. Autor/allikas: Haridus- ja teadusministeerium
Haridusministeeriumi hinnangul ei ole Elva gümnaasiumi praegune vastuvõtukord, eelkõige sisseastumisvestluste kriteeriumid, kooskõlas seadusega. Samas käivad just praegu gümnaasiumis sisseastumisvestlused. Koolipidaja näeb variandina vestluste tulemused tühistada, et kooskõla seadusega tekiks, õpetajad seda aga ei poolda.

Paar nädalat tagasi sai Elva gümnaasiumi direktor Marek Sammul ametist priiks, sest palus õpetajatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis toime ei tuleks. Seejuures palus ta seda teha nimesid talle sosistades ja mitteavalikult.

Mõnda aega on kestnud Elvas diskussioonid, kas Sammuli ametist vabastamine oli õiguspärane. Õpetajad, kellest enamus ootab praegugi Sammuli ametisse ennistamist, pöördusid ka haridusministeeriumi poole.

Ministeeriumi järelevalveosakonna juhataja Mairi Uusen ütles, et direktori vabastamise osas ministeerium seisukohta võtta ei saa, see vaidlus on osapooltel vaja omavahel lahendada. Küll aga on ministeeriumi leidnud seadusega vastuolu Elva gümnaasiumi vastuvõtukorras.

"Vastuvõtukorras sisseastumisvestluse osakaalus, seal ei ole nii lahti ja selgelt välja toodud, et mida siis täpselt hinnatakse," ütles Uusen. "On toodud välja valdkonnad, et õpimotivatsioon ja õpitulemused- ja väärtused, aga mida täpselt konkreetses asjas hinnatakse, kuidas hinnatakse, siis see ei ole selge, ei paista sellest korrast välja. Vastuvõtukord tuleks viia seadusega kooskõlla esimesel võimalusel."

Samas käivad just sel nädalal Elva gümnaasiumis 200 õppuriga sisseastumisvestlused tingimuste järgi, mis seadusega kooskõlas pole.

Elva abivallavanem ja praegu ka direktori kohusetäitjana ametis olev Marek Pihlak ütles, et koostöös kooliga viiakse protsessid seadusega kooskõlla esimesel võimalusel:

"9. juuniks avaldavad koolid oma pingeread, et selleks ajaks peab olema kõik seadusega kooskõlas. Siin on üks variantidest ka selline, et me vestluse tulemusi ei arvesta, et lähemegi ainult keskmise hinde ja eksami tulemuste peale ja selle järgi tekkiv pingerida on kõigile üheselt arusaadav," ütles Pihlak.

Aga miks neid vestlusi üldse siis praegu teha, kui seal on puudujääke? "Vestlused on välja kuulutatud, ajakava on paigas, et seda laeva nii kiiresti praegu ümber ei pööra," vastas Pihlak.

Sisseastumisvestlused moodustavad sel aastal Elva gümnaasiumisse koha saamiseks 35 protsenti, 60 protsenti tulemusest moodustavad põhikooli lõpueksamid ja viis protsenti motivatsioonikiri. 

Gümnaasiumi õpetajate esindaja Johannes Must ütles, et kehtiv vastuvõtukord on kinnitatud koolipidaja poolt, õpetajad vestluste tulemuste tühistamist variandina ei poolda:

"Ma arvan, et need on praegu läbi viidud võrdsetel alustel kõikide teistega, vallaametnikud on seal kõrval olnud, nemad on seda protsessi jälginud, tühistamiseks me alust ei näe," rääkis Must.

Vald ja kool kohtuvad reedel, et muutunud olukorda arutada.

Uusen ütles, et Elva näide on pigem üksikjuhtum, kuid siiski plaanib ministeerium sisseastumiskordade üle hakata läbi viima pistelist kontrolli: "Ennetada võimalusel probleeme vastuvõtukordadega, saame teostada pistelist seiret koolide üle, vaadata nende vastuvõtukorrad üle enne, kui see valmis peab olema."

