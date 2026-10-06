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Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega

Eesti
Paide gümnaasiumis õpib 44 Paide valla last, kellest peaaegu pooltel on probleeme kooli või koju saamisega.
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Eesti

Järvamaa omavalitsused loodavad haridus- ja teadusministeeriumiga kokku leppida, et Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi – Paide gümnaasiumi – koolipäeva algus pööratakse tagasi varasemale kellaajale. Teine võimalus on, et ministeerium maksab omavalitsustele kinni lisatranspordi.

Paide gümnaasiumi tunnid algavad kell 9, varasematel aastatel oli see 8.30. Seetõttu tuleb nüüd näiteks Aravetelt Paidesse sõitval gümnasistil tundide algust kaua oodata.

"Esimene buss Aravetelt väljub kell 6.55. See jõuab Paidesse 7.40, mis tähendab, et õpilane peab ootama peaaegu poolteist tundi, enne kui tunnid algavad," ütles lapsevanem Katre Pärnpuu.

Ja kuna koolipäev on pikem, on lastel keeruline koju tagasi saada.

"Nad lihtsalt ei jõua bussi peale, kui nad ei saaks viimasest tunnist ära küsida," lausus Pärnpuu.

Koolipäeva alguse nihutamine hilisemaks sundis paljusid peresid päevakava ja laste huvitegevust ümber korraldama.

"80 protsendil õpilastest see pigem sobis või väga sobis. Nii et on kusagil 20 protsenti õpilasi, kellest on 15 õpilast, kellel on transpordiga mingisuguseid muresid," lausus Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla.

Paide gümnaasiumis õpib 44 Paide valla last, neist poolte vanemad on palunud vallal bussigraafik ümber teha või koolipäeva algus varasemale ajale tagasi tõsta.

"Meie näeme kahte lahendust. Me korraldame uue liini, mis tähendab omakorda uusi kulutusi, aga selle kulu katmise osas loodame haridusministeeriumi peale. Teine variant on see, et alates 1. jaanuarist alustame koolipäeva kas kell 8.15 või 8.30. Ja see lahendaks paljud probleemid," ütles Järva abivallavanem Getter Klaas.

Paides on kaks riigikooli. Kohalikke häirib, et kui kutsekoolis algavad tunnid kell 8.15, siis gümnaasiumis kell 9, kuigi kahe kooli õpilased sõidavad kooli sageli ühe ja sama bussiga.

"30 protsenti õpilastest iga päev sõltub nendest bussidest. Ja kuniks need bussiliinid pole ümber tehtud, siis me ei saa ka midagi eriti ette võtta," ütles Järvamaa rakendusliku kolledži direktor Rein Oselin.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) teatel pole Paide gümnaasium ametlikult palunud, et koolipäev algaks kell 8.30, pigem on koolipäeva hilisem algus üle Eesti hästi vastu võetud.

"Kui Järvamaa omavalitsused pöörduvad haridus- ja teadusministeeriumi poole, siis heas tahtes ja konstruktiivses meeleolus leitakse kindlasti ka sinna kõige sobivam lahendus," lausus HTM-i riigikoolide osakonna vanemnõunik Alo Savi.

Toimetaja: Marko Tooming

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