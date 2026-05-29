EL vabastab Ungarile 16 miljardit eurot

"Võin kinnitada, et taastefondist on vabastatud või vabastatakse 10 miljardit eurot, ühtekuuluvusfondist 4,2 miljardit eurot ja akadeemilise vabaduse jaoks 2,2 miljardit eurot, mis teeb kokku 16,4 miljardit eurot," ütles von der Leyen.

Von der Leyen kiitis ka peaminister Péter Magyari esimesi edusamme reformide elluviimisel.

Euroopa Liidu liidrid tervitasid juba varem Magyari valimisvõitu, mis lõpetas Kremli-sõbraliku Viktor Orbáni 16 aastat kestnud valitsusaja. Juba enne ametisse astumist püüdis Magyar alustada Brüsseliga uut koostööajastut.