Brüssel plaanib vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et on teinud ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides.

Peaminister Péter Magyar algatas sel aastal ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli marukonservatiivse liidri Viktor Orbáni valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud.

"Ungari on astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Täna teeme ettepaneku vabastada 4,2 miljardit eurot ning taasavada Erasmus+ ja Horisont Euroopa uksed Ungari üliõpilastele ja teadlastele," lisas von der Leyen.

Komisjoni teatel peavad liikmesriigid plaani kuu aja jooksul heaks kiitma.

Komisjon tõi otsuse põhjustena välja reformid riigihangete ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas, sealhulgas korruptsioonivastase järelevalveorgani volituste tugevdamise ning laiaulatusliku vara deklareerimise süsteemi loomise.

"Tänu peaminister Péter Magyari valitsuse astutud olulistele sammudele EL-i maksumaksja raha kaitsmisel saavad miljardid eurod nüüd taas liikuma hakata," ütles Euroopa Liidu eelarve, pettustevastase võitluse ja avaliku halduse volinik Piotr Serafin.