Soome pikendab eluasemelaenude tähtaega 40 aastale

Kortermaja. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Soomes võib alates 1. juunist saada eluasemelaenu kuni 40 aastaks. See võimaldab iga kuu makstavat summat vähendada. Soome Pank hoiatab, et see viib lihtsalt eluaseme kallinemiseni ja inimeste suurema laenukoormuseni.

Soome ehitussektor ja eluasemeturg on juba neli aastat kiratsenud. Näiteks sel aastal on müüdud vähem kui 90 uut kodu kuus. Tipuaegadel, enne kriisi, aastatel 2020 ja 2021 ulatus müük tuhande korterini kuus. Ka hinnad on langenud, aga siiski ostjaid napib.

Soome S-Pankki värske küsitlus näitab, et praegu peab juba 44 protsenti soomlastest eluasemelaenu majandusriskiks. Vähem kui aastat tagasi oli see näitaja 33 protsenti. Tarbijate kindlustunne on järjest vähenenud ja statistikaameti värskete andmete kohaselt plaanib uue kodu ostmist praegu vähem soomlasi kui varem - alates 1998. aastast, mil statistikat koguma hakati. Ka tööpuudus on Soomes üle kümne protsendi, mis suurendab ebakindlust veelgi.

Et ehitussektorit ja eluasemeturgu turgutada ning oma kodu ostmist toetada, otsustas valitsus pikendada eluasemelaenu tähtaega seniselt 30 aastalt 40-le ja vähendada noorte esimese kodu ostmisel sissemakse nõuet seniselt kümnelt protsendilt viie protsendi peale. Laenutähtaja pikendamine aitaks igakuist laenumakset vähendada, aga samas suurendaks kogukulu.

Ökonomist Heikki Pursiainen ütles Soome ringhäälingule Yle, et tõenäoliselt ei ole laenutähtaja pikendamisel eluasemeturule kuigi suurt mõju.

"Küllap kodumajapidamised oskavad üsna hästi oma varalisi võimalusi hinnata ja võtavad endale sobiva laenu," ütles Pursiainen.

Soome finantsala ettevõtteid ühendava Finance Finlandia tegevjuhi Arno Ahosniemi hinnangul ei pruugi pikema tähtajaga laenudele eriti nõudlust ollagi.

"Soomlased tahavad laenu võimalikult kiiresti tagasi maksta, nii et lühemate laenude järele on nõudlust," ütles Ahosniemi.

Danske Bank kavatseb igatahes 40-aastase tähtaja laene pakkuma hakata. Panga maajuht Jens Wiklund ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et pikem tagasimakseaeg aitaks kaasa Soome majanduskasvule, sest kodumajapidamistele jääks rohkem raha nii investeerimiseks kui tarbimiseks.

Soome Pank on aga kriitiline.

"Mõte, et sellega võimaldatakse peredel raha koguda ja investeerida, on ju iseenesest hea, aga kogemus näitab, et pikemad laeunutähtajad viivad suuremate laenude võtmiseni ja muudavad eluaseme kallimaks," hoiatas juhatuse aseesimees Marja Nykänen.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio

Soome pikendab eluasemelaenude tähtaega 40 aastale

