Meeste tantsupeole läheb ka politseinike tantsurühm

Politsei- ja piirivalveameti projektirühm Tõelise Tundega Mehed sai komplekteeritud aastavahetuseks. Rühmaga liitudes oma oskustes kahelnud Kert Uustalu sõnul sai tantsumõnu ta kätte eelkõige tänu juhendajale.

"Ma arvan, et see on juhendaja positiivne külg, mis paneb su andma endast parima," ütles Uustalu.

Rühma suurima tantsukogemusega liikme Allar Lehtlaane sõnul on meeste erinevatest oskusest hoolimata ettevalmistusprotsess kulgenud hästi: "Küllaltki mõnusalt, kõik on kohal, kõik panustavad. Eks me muidugi sätime neid aegu, kes töötab vahetustega. Meil on väga kannatlik juhendaja, kes on kõik siin tatsama pannud."

Seni naisrahvatantsurühmi juhendanud Marju Auli ütles "Aktuaalsele kaamerale", et meeste tantsima panemine oli põnev proovikivi.

Kaasa tantsib ka ühe politseiniku poeg. Veel põhikoolis õppiv Richard Lek ootab neljapäeval meestega peole sõitmist põnevusega.

"Et oleks lõbus, saaks koolist vahepeal lahti. Ja seegi, et oleksime korralikud, et ei läheks tülis tagasi koju," ütles Lek.

Meeste suhtumine on andnud samuti PPA-s töötavale Aulile kindlust, et kolleegidega tasub järgmistelegi pidudele minna.

"Meeste huumorimeel. Nende muhe olemine, tantsurõõm, kõik see kokku ja et nad tahavad seda teha, et nad tulid, tantsisid ja et kõik on mõnus," põhjendas Aul.

Meeste tantsupidu toimub Rakveres 6. ja 7. juunil.