Pärast koroonapausi toimus taas Ida-Virumaa rahvatantsupidu

Kaheaastase koroonaajast tingitud pausi järel toimus Ida-Virumaal taas maakondlik rahvatantsupidu. Rahvakultuuri eestvedajad on kindlad, et rahvatantsutraditsioonid on Kirde-Eestis elujõulised.

Nii nagu Ida-Virumaa elanike arv, on ka maakondlikul tantsupeol osalejate arv vähenenud. Oma pitseri osalejate arvukusele pani mõistagi ka koroonaaeg, kuna esinemisi ei olnud ja treeninguidki sai teha vaid virtuaalselt.

"Mõned tantsurühmad, kes on vähem koos käinud, lihtsalt loobusid, aga need, kes kohale tulid, tegid tänase peo jaoks tõsist tööd. Meil oli ka uus noor tantsujuht Marju Aul, kes oskas panna nad ilusti kokku ja leida tantsud, millega toime tuldi," kiitis üldjuhi debüüdi teinud tantsuõpetajat Ida-Virumaa rahvatantsupeo peakorraldaja Erika Kõllo.

Ida-Virumaa rahvatantsupidu "Kingitus kauneim on koosoldud aeg" näitas, et rahvatantsijatele on suure peo tunne vajalik.

"On oluline saada kokku siin suurel väljakul ja pärast liigiproove kõik koos peol tantsida, siis tuleb hoopis uus tunne ja arusaam, mis asi see suur pidu üldse on. See on hoopis teine tunne, kui esinetakse kuskil väikeses kultuurimajas või koolimajas," sõnas Ida-Virumaa rahvatantsupeo üldjuht Marju Aul.



Pidudes olnud pausist hoolimata said tantsijad peojuhi hinnangul hästi hakkama. "Eriti tublid olid just lapsed, kes proovis said väga kiiresti hakkama. Ja kui mõelda näiteks 1.-4. klassi tantsuliigile, et seal esimene klass pole võibolla üldse mingit tantsupidu näinud, siis nemad olid väga-väga tublid," ütles Aul.



Rahvatantsu traditsioonide hääbumist Ida-Virumaal karta ei ole. Erika Kõllo: "Meil on noori tantsujuhte olemas ja me korraldame praegu algaja tantsujuhi koolituskursust, mis lõpeb juunikuus ära, nii et neile tuleb veel lisa. Ma arvan, et tantsuga ei ole meil halvasti."

Ida-Virumaa rahvatantsupeol osales 34 rühma ligemale poole tuhande tantsijaga.

Peo liigijuhid olid: Imbi Tito, Kaja Oja, Taivo Aljaste, Marju Aul, Urve Kilk, Maris Kriisa ja Helle Astok.