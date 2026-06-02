Otse kell 9.30: Tallinna sotsid ja parempoolsed kogunevad linnapead umbusaldama

Peeter Raudsepp Tallinna volikogu ees Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sotsiaaldemokraadid ja erakonna Parempoolsed liikmed kogunevad teisipäeva hommikul Tallinna linnavolikogu erakorralisele istungile, et avaldada umbusaldust linnapea Peeter Raudsepale. Kell 9.30 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Umbusalduse põhjuseks on sellele alla kirjutanute sõnul viimase poole aasta jooksul aset leidnud süsteemne loobumine Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ja projektidest ning omade taskute täitmine. Viimast kinnitab opositsiooni esindajate väitel ka lisaeelarve.

Kriitika all oleva lisaeelarvega kärbitakse noorte sporditegevuse toetust ehk n-ö pearaha 3,5 miljoni euro ehk kolmandiku võrra. Samuti kärbitakse investeeringuid veidi rohkem kui viie miljoni euro võrra, sealhulgas teede ehitust ja remonti 1,88 miljoni euro võrra. Tegemata jääb 67 protsenti kõnniteede rajamisest ja 86 protsenti koolide ümbruse turvalisuse tõstmisest.

Umbusaldusele on alla kirjutanud volikogu liikmed sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, parempoolsete fraktsioonist ning fraktsiooni mittekuuluv Pärtel-Peeter Pere.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

