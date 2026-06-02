Eesti- ja muukeelsete inimeste suhtumine seksuaalvähemustesse erineb tugevalt

Tallinn Pride 2025
Samast soost paaride õigust abielluda toetab jätkuvalt üle poole Eesti elanikest, selgub Eesti Inimõiguste Keskuse avaldatud uuringust, ent muukeelse elanikkonna toetus sellele on eestikeelsetest inimestest oluliselt madalam. Samuti peab muukeelne elanikkond oluliselt vastuvõetamatumaks homoseksuaalsust.

Abieluvõrdsust ehk samast soost paaride õigust abielluda toetab 53 protsenti Eesti elanikkonnast – sama tulemus registreeriti ka 2023. aastal, selgub Turu-uuringute AS-i läbiviidud küsitlusest. Sealjuures on eestikeelse elanikkonna toetus tõusnud 60 protsendini. Muukeelse elanikkonna toetus on jätkuvalt oluliselt madalam: 38 protsenti.

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Egert Rünne peab märgiliseks, et toetus on eriti suur 18–29-aastaste hulgas (82 protsenti). "See näitab, et uuele põlvkonnale on samast soost paaride kooselu ja võrdsed võimalused iseenesest mõistetavad, mitte enam ühiskondliku vaidluse koht," sõnas Rünne.

Homoseksuaalsust aktsepteerib 51 protsenti elanikkonnast ja peab vastuvõetamatuks 41 protsenti elanikkonnast. Võrreldes varasema uuringuga on suhtumine homoseksuaalsusesse tervikuna kolme aasta jooksul viis protsendipunkti langenud, kuid positiivsed hoiakud on jätkuvalt ülekaalus.

Ka siin ilmnevad selged erinevused eesti- ja muukeelse elanikkonna vahel: homoseksuaalsust peab vastuvõetavaks 58 protsenti eestikeelsest ja 34 protsenti muukeelsest elanikkonnast.

LGBT-teemaline avalik ja poliitiline debatt on viimastel aastatel kogu maailmas muutunud polariseerunumaks, vastandusi rõhutavamaks. "See võib mõjutada nii inimeste tegelikke hoiakuid kui ka nende valmisolekut seda uuringus väljendada," selgitas toetuse vähenemise võimalikke põhjusi Turu-uuringute AS uuringujuht Liis Grünberg.

Transsoolisuse olemasolusse uskujate osakaal elanikkonnas on viimase kolme aasta jooksul vähenenud: kui 2023. aastal uskus, et transsoolisus on olemas, 61 protsenti vastanutest, siis selleks aastaks on nende hulk langenud 49 protsendini. Kasvanud on nii mitteuskujate kui ka ebakindlate vastajate osakaal. 

Tänavu peab transsoolisust vastuvõetavaks 37 ja vastuvõetamatuks 45 protsenti elanikkonnast. Kui 2021. ja 2023. aastal oli ülekaalus transsoolisust aktsepteerivate vastanute hulk, siis 2026. aastaks on olukord vastupidine, nagu ka 2019. aastal.

Eesti Inimõiguste Keskus on alates 2012. aastast umbes kaheaastase intervalliga avaldanud seitse mahukat LGBT õigusi käsitlevat avaliku arvamuse uuringut Eestis. Tänavune uuring tehti aprilli algul üle Eesti 18-aastaste ja vanemate elanike seas. Kokku küsitleti 1010 inimest veebis ja telefoni teel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

