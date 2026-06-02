Galerii: Tartus rulliti Baltic Pride'i puhul lahti vikerkaarekangas

Esmaspäeval alanud festivalil Baltic Pride reisib üle Eesti hiiglaslik vikerkaarekangas ning teisipäeval jõudis see Tartusse, kus see Raekoja platsil lahti rulliti.

Lapitehnikas kanga autorid on Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivard ning see sümboliseerib pilti ühiskonnast, kus kedagi ei jäeta kõrvale ja erinevused rikastavad.

Tallinnas korratakse vikerkaarekanga lahtirullimist Tammsaare pargis laupäeval.

Esmaspäeval rulliti vikerkaarevärviline kangas lahti Viljandis Ugala tiigi kaldal. Algul Vabaduse platsil ja seejärel lauluväljakul aset leidma pidanud aktsioon ei saanud linnavalitsuselt luba, teater aga pakkus koha korraldajatele ise välja.

Ettevõtmise eestvedaja Eva Maris Küngas ütles Sakalale, et Viljandi linnavalitsus tegi üritusele selle ärakeelamisega head reklaami, sest algselt 30 inimesele plaanitud üritusel osales umbes 150 inimest.

Tänavuse Baltic Pride'i sõnum on "Vaikides vaenu vastu ei saa" ning see kutsub märkama, et vaen ei kasva ainult suurtes konfliktides, vaid ka vaikuses, kõrvalevaatamises ja hetkedes, kus keegi otsustab mitte sekkuda.