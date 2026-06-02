USA plaanib tugevdada tuumakütuse tarneahelat

Rahvusvaheline uraani rikastamine firma Urenco
USA soovib vähendada sõltuvust Venemaa tuumakütusest ning kavatseb seetõttu suurendada oma tootmisvõimsust kuni 50 protsendi võrra.

Venemaa kontrollib ligi poolt maailma uraani rikastamise võimsusest ning varustab umbes viiendikku USA tuumareaktorite kütusest.

USA püüab nüüd luua iseseisvamat tuumakütuse tarneahelat ning vähendada Venemaa mõju strateegiliselt tähtsas sektoris. Ühendriigid valmistuvad veel ka Venemaa tuumakütuse impordikeeluks, mis hakkab kehtima 2028. aastal.

USA valitsus investeerib ka tuumakütuse tarneahela tugevdamisse ning eelmisel aastal eraldas energeetikaministeerium selleks 2,7 miljardit dollarit. 

Rahvusvaheline uraani rikastamise firma Urenco teatas samas, et ehitab New Mexico osariiki uue tehase. 

"See laienemine kinnitas meie pühendumust vastupidavale USA tuumakütuse tarneahelale, mis keskendub meie klientide vajaduste rahuldamisele ja USA energiajulgeoleku toetamisele," ütles Urenco tegevjuht Boris Schucht. Ta lisas, et uus tehas peaks hakkama tööle 2032. aastal.

Samal ajal jätkab Venemaa riiklik tuumaettevõte Rosatom edu saavutamist rahvusvahelistel turgudel. Hiljuti sõlmis ettevõte Kasahstaniga 16,4 miljardi dollari suuruse lepingu tuumajaama ehitamiseks. 

USA energeetikaministeeriumi kõrge ametnik Michael Goff tunnistas, et Trumpi administratsioon oleks eelistanud, et Kasahstan oleks pöördunud USA või liitlaste poole.

"Me tahame olla kindlad, et rakendame USA tehnoloogiat kogu maailmas. Me tahame olla kindlad, et suudame kehtestada ohutuse, julgeoleku ja leviku tõkestamise standardid. On ülioluline, et säilitaksime juhtiva positsiooni," ütles Goff ajalehele Financial Times.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

