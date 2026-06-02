Rootsi kaalub sotsiaalmeedia keelamist alla 15-aastastele

Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platvorme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, Tiktok ja Youtube.

Komisjoni juht Lisa Englund Krafft soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028.

Kuigi Facebooki ja Tiktoki sarnased platvormid peaksid oma kasutajate vanust kontrollima, jääksid laste seas populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite erandiks.

Austraaliast sai 2025. aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia, et kaitsta neid interneti mõju eest nende vaimsele tervisele.

Brasiilia ja Indoneesia on nende riikide seas, mis on eeskuju järginud, samal ajal kui paljud Euroopa riigid kaaluvad samuti sarnaseid keelde.