X!

Rootsi kaalub sotsiaalmeedia keelamist alla 15-aastastele

Välismaa
Koolilapsed ninapidi telefonis.
Koolilapsed ninapidi telefonis. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Rootsi valitsuskomisjon tegi teisipäeval ettepaneku keelata alla 15-aastastel ligipääs sotsiaalmeediale.

Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platvorme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, Tiktok ja Youtube.

Komisjoni juht Lisa Englund Krafft soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028.

Kuigi Facebooki ja Tiktoki sarnased platvormid peaksid oma kasutajate vanust kontrollima, jääksid laste seas populaarsed videomängud nagu Roblox, Minecraft ja Fortnite erandiks.

Austraaliast sai 2025. aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia, et kaitsta neid interneti mõju eest nende vaimsele tervisele.

Brasiilia ja Indoneesia on nende riikide seas, mis on eeskuju järginud, samal ajal kui paljud Euroopa riigid kaaluvad samuti sarnaseid keelde.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

19:20

Rootsi kaalub sotsiaalmeedia keelamist alla 15-aastastele

19:02

Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

19:01

Meedialiit pöördub värske kriisiseaduse tõttu presidendi ja õiguskantsleri poole

18:49

Tulsi Gabbardi ametikoha võtab üle Trumpi liitlane

18:40

Päevakaja (02.06.2026 18:00:00)

18:34

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

18:27

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

18:11

Liverpooli legendid Keegan ja Dalglish võitlevad vähiga

18:03

Galerii: Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko Eestis Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

17:01

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

13:05

Läti maksab Rail Balticu põhitrassi eest kaks korda rohkem kui Eesti

06:55

Kohtukutse või trahv võib tulevikus inimeseni jõuda ka läbi terviseportaali

09:43

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

16:16

Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal Uuendatud

11:40

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

11:08

FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

13:20

Saks: Venemaa tahab linnade ründamisega jätta muljet, et peab suurt sõda

ilmateade

loe: sport

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

19:02

Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

18:34

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

18:27

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

loe: kultuur

16:47

Uue Eesti noortefilmi "Morten" esilinastus toimub Karlovy Vary festivalil

15:17

Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" jõudis viimase peatusena Nukuteatrimuuseumisse

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

loe: eeter

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

13:09

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

18:00

Läti prokuratuur uurib eelmise valitsuse võimalikku korruptsiooni

17:50

Justiitsministeerium uuendab kirjasaladuse-seadust

17:20

Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta

15:20

Raadiouudised (02.06.2026 15:00:00)

13:10

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

12:25

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

10:50

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo