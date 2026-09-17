Euroopa Komisjon soovib piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediaplatvormidele

Euroopa Komisjon võttis neljapäeval vastu turvalise internetikasutuse määruse (EU KIDS ACT), millega suurendatakse Euroopa Liidus (EL) laste turvalisust internetis. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod.

"Täna puutuvad meie lapsed kokku kõige keerukama tehnoloogiaga, mis kunagi loodud, kuid seda tehnoloogiat ei ole loodud laste heaolu ja arengu huve silmas pidades," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

Tema sõnul seab kavandatav Euroopa Liidu laste internetiseadus (EU Kids Act) digimaailmas selged piirid nagu need kehtivad igapäevaselt pärismaailmas.

Ettepaneku kohaselt, mille üle hakkavad läbirääkimisi pidama EL-i liikmesriigid ja Euroopa Parlament, oleksid 13–15-aastaste laste kontod vanemliku kontrolli all.

Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia- ja videoteenustele, internetimängudele ning tehisintellektil põhinevatele kaaslastele ja juturobotitele hakkaks kehtima nimekiri lubatud ja keelatud tegevustest.

Nende hulka kuuluks sõltuvust tekitavate funktsioonide, profiilipõhiste soovitusvoogude, lõputu kerimise, kasutajate premeerimisega manipuleerivate võtete ning võõraste soovimatu kontakti keeld. Tehisintellektil põhinevad kaaslased ja juturobotid peavad olema sotsiaalmeediakeskkondades vaikimisi välja lülitatud.

Veebiplatvormid peavad kujundama lastele turvalised algoritmid ning pakkuma hõlpsasti kasutatavaid vanemliku kontrolli võimalusi ja tööriistu kasutajate blokeerimiseks ning vaigistamiseks, seisab ettepanekus.

Euroopa Komisjoni esitatud ettepanek järgneb sarnastele algatustele Austraalias, Ühendkuningriigis, Hiinas, Indias, Türgis ja mitmes EL-i riigis ning peegeldab kasvavat muret selle pärast, millist mõju avaldavad Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube ning ChatGPT laste vaimsele tervisele ja turvalisusele.

Esimesena sellelaadsed piirangud kehtestanud Austraalia raskused alla 16-aastastele mõeldud sotsiaalmeediakeelu jõustamisel võivad aga tähendada, et ka Euroopal seisab ees keeruline võitlus, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Kavandatav EU KIDS ACT on üles ehitatud neljale sambale

Ettepaneku kohaselt saaksid lapsed luua oma isikliku konto sotsiaalmeediaplatvormil alles alates 15. eluaastast.

13–15-aastaste laste puhul on nõutav vanemlik kontroll. See tähendab, et eestkostjad saavad luua minikontosid, millele lastel on juurdepääs oma eestkostja konto kaudu. See annaks neile juurdepääsu eakohasele sotsiaalmeediale ja videojagamisplatvormidele.

Lisaks peavad minikontodel pakutavad teenused sisaldama kaitsemeetmeid, nagu sotsiaalsete kontaktide ja ekraaniaja piiramine kuni ühele tunnile päevas. Sellega tagatakse, et eestkostjad saavad toetada oma laste iseseisvat ja turvalist arengut internetis.

3–13-aastastel lastel ei ole juurdepääsu sotsiaalmeediale, kuid neil on juurdepääs spetsiaalselt nende jaoks loodud lapsesõbralikele videojagamisteenustele oma eestkostja hallatavate kontode kaudu. Kui täiskasvanu annab oma seadme kasutamiseks lapsele, peab ta saama kergesti tagada, et lapsel on juurdepääs ainult lapsesõbralikele teenustele ning lapse sotsiaalmeediakasutus ei ületa ühte tundi päevas.

Piirangud kehtestatakse kõigile internetipõhistele teenustele, millega pakutakse alla 18-aastastele kasutajatele sotsiaalmeediateenuseid, videote jagamist, veebipõhiseid videomänge, tehisarukaaslasi ja juturoboteid.

Sõltuvust tekitav sisu ja profiilianalüüsil põhinevad algoritmid keelustatakse. Samuti keelatakse lõputu kerimine ilma loomulike pausideta, preemiat sisaldavad trikid ja tõuketeatised uneajal, samuti soovimatu kontakt võõrastega. Lisaks tuleb vaikimisi välja lülitada tehisarukaaslased ja juturobotid ning need ei või simuleerida inimestevahelisi suhteid viisil, mis tekitab emotsionaalset sõltuvust.

Alaealiste profiilid peavad olema vaikimisi privaatsed ning asukohatuvastus, kaamera ja mikrofoni juurdepääs peavad olema välja lülitatud. Veebiteenused peavad pakkuma alaealistele ka lihtsaid viise kasutajate blokeerimiseks ja vaigistamiseks, tõhusaid ajahaldusvahendeid ja turvalisi soovitussüsteeme, mida alaealised saavad kontrollida, häälestada ja lähtestada.

KIDS ACT-i kohaselt peavad internetipõhised teenused ja rakenduste poed kasutama vanusetuvastuse vahendeid. Näiteks võivad nad kasutada EL-i vanusekontrolli rakendust, mis ei säilita isikut tõendavaid dokumente ega biomeetrilisi andmeid.

Olemasolevate kontode puhul peavad teenuseosutajad hindama kasutaja vanust asjakohaste andmete põhjal, milleks on näiteks konto loomise kuupäev või krediitkaardi andmed.

Nüüdsest peavad väga suurte digiplatvormide pakkujad tõendama, et nende teenused on oma disainilt ohutud.

Plaani selle kohta, kuidas nad kavatsevad nõudeid järgida, peavad platvormid esitama nii komisjonile kui ka sõltumatule audiitorile, kes peab uut teenust, funktsiooni või funktsionaalsust põhjalikult hindama. Kui komisjon leiab audiitori aruande põhjal, et nõuete vastavuse kavas on puudusi, võib ta nõuda, et teenuseosutaja need parandaks.

Ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Nõukogu.