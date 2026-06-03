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Punaste signaalrakettide laskjad tekitavad päästjatele asjatuid väljakutseid

Eesti
Punane signaalrakett merel.
Punane signaalrakett merel. Autor/allikas: ERR
Eesti

Politsei saab aastast aastasse teateid punase signaalraketi nägemisest merel või selle äärses piirkonnas. Kuigi üldjuhul pole tegemist juhtumiga, kus keegi abi vajab, peavad päästjad asjatult aega ja tööjõudu kasutama.

Viimase pooleteise aasta jooksul on politseile laekunud üle 20 teate punase signaalraketi nägemisest merel või selle lähedal. Ühelgi juhul ei osutunud rakett aga tegelikuks hädasignaaliks. Merepäästjate sõnul kasutatakse punaseid signaalrakette liiga kergekäeliselt, kuigi tegemist on rahvusvahelise hädamärgiga. Selle väärkasutamine võib viia asjatute päästeoperatsioonideni.

Pärnu politseijaoskonna merepääste- ja piirikontrolli grupijuht Sander Kobolti sõnul kiputakse punaseid signaalrakette kasutama lõbu pärast või aeguma hakkava pürotehnika ärakasutamiseks.

"Punane signaalrakett on aga rahvusvaheline hädasignaal. Kui seda kasutatakse mereäärsel alal, on see merel olevatele laevadele ohumärk, et midagi on juhtunud."

Kui mõne laeva meeskond näeb punast signaalraketti, on nad kohustatud sellest teavitama häirekeskust. Seejärel käivitub päästeoperatsioon. "Meie, politsei merepäästjad ja päästeamet, reageerime kohe väga suurte jõududega ja hakkame otsima kedagi, kes on merehädas."

Kobolti sõnul suunatakse häirekeskusesse tehtud kõne edasi lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskusesse. Seal küsitakse täpsustavaid küsimusi raketi asukoha ja liikumise kohta. Samal ajal alarmeeritakse päästeressursid ja merepäästeüksused alustavad väljasõitu.

Kobolt tõi näiteks juhtumi, kus reisilaev Finlandia märkas Tallinna lahel punast signaalraketti. Võimaliku hädalise otsingutele saadeti nii helikopter kui ka politsei- ja piirivalveameti kaater, kuid kedagi ei leitud.

"On selline väga murettekitav ressursikasutus. Võib-olla seetõttu, et keegi kasutas nalja pärast punast signaalraketti, on ressurss eemal otsingutel, kui samal ajal vajab keegi kiiremini abi."

Samas rõhutas Kobolt, et signaalraketid on vajalikud olukordades, kus inimene või laev on tõepoolest merehädas. Ta meenutas juhtumit, kus väikelaeva mootor seiskus ning sinna hakkas vett sisse tulema. Laeval viibinud inimene kasutas punast signaalraketti ning läheduses olnud väikelaevad märkasid hädasignaali ja pukseerisid aluse sadamasse.

Punased signaalraketid on Eestis vabalt kättesaadavad ja kuuluvad ka väikelaevade kohustuslikku ohutusvarustusse. Just lihtne kättesaadavus võib olla põhjus, miks neid tihtipeale valel eesmärgil kasutatakse.

"Kui vaadatakse, et punane signaalrakett hakkab aeguma, siis mõeldakse, et kasutaks selle enda lõbu tarbeks ära. Tuletan meelde, et isegi aastavahetusel pole lubatud punase signaalraketi kasutus."

Põhjuseta punase signaalraketi kasutamise eest võib määrata kuni 800 euro suuruse trahvi. Lisaks võib selline tekkida olukord, kus päästjad otsivad valehädalist, kuid samal ajal vajab abi keegi teine.

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