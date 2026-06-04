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Politsei viib ERR-i uudistemajas neljapäeval läbi äkkrünnaku õppuse

Eesti
Uudistemaja
Uudistemaja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERRR
Eesti

Suurõppuse Ilves 2026 raames toimub sel neljapäeval Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas äkkrünnaku harjutus.

Neljapäeva esimeses pooles võib rahvusringhäälingu ümbruses näha tavapärasest rohkem politseiüksuseid, sest PPA viib koostöös ERR-iga uudistemajas läbi äkkrünnaku õppuse. Õppusega harjutab politsei reageerimist kriisisituatsioonis, kus ERR-i rünnatakse.

Õppuse põhilised tegevused toimuvad 4. juunil ajavahemikus kell 9-14. Harjutuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid, mistõttu võib sel ajal näha ka suitsu ja kuulda pauke. Õppusega ei kaasne liikumispiiranguid avalikus ruumis.

Politsei- ja piirivalveameti kriisideks valmisoleku büroo juht Virko Luide selgitas, et politsei jaoks on suureks väärtuseks võimalus harjutada koostööd ERR-iga.

"Meie jaoks on ühelt poolt tegemist taktikalise harjutusega, kus erinevad politseiüksused saavad treenida realistlikus keskkonnas tegevusi äkkrünnaku olukorra lahendamisel. Selle kõrval on aga vähemalt sama oluline koostöö ERR-i kollektiiviga ning võimalus ERR-i töötajaid juhendada, kuidas äkkrünnaku olukorras käituda ning kuidas tõsta oma hoonete turvalisust," rääkis Luide.

Äkkrünnaku harjutus on osa suurõppusest Ilves 2026, milles harjutab kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd üle 130 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa toimub 8.–12. juunil 2026 üle Eesti.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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