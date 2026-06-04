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Galerii: ERR-i uudistemajas toimus äkkrünnaku õppus

Eesti
Äkkrünnaku õppus ERR-i uudistemajas 04.06.2026
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Eesti

Neljapäeval oli rahvusringhäälingu ümbruses näha tavapärasest rohkem politseiüksuseid, sest PPA viis koostöös ERR-iga uudistemajas läbi äkkrünnaku õppuse. Õppusega harjutas politsei reageerimist kriisisituatsioonis, kus ERR-i rünnatakse.

ERR-is toimunud õppusel harjutasid PPA erinevad üksused äkkrünnaku ja pantvangiolukorra lahendamist. PPA poolt osalesid Põhja prefektuuri patrullpolitseinikud ja kiirreageerijad ning lisaks ka läbirääkijad ja eriüksus K-Komando.

Politsei- ja piirivalveameti kriisideks valmisoleku büroo juht Virko Luide selgitas, et politsei jaoks on suureks väärtuseks võimalus harjutada koostööd ERR-iga.

"Meie jaoks on ühelt poolt tegemist taktikalise harjutusega, kus erinevad politseiüksused saavad treenida realistlikus keskkonnas tegevusi äkkrünnaku olukorra lahendamisel. Selle kõrval on aga vähemalt sama oluline koostöö ERR-i kollektiiviga ning võimalus ERR-i töötajaid juhendada, kuidas äkkrünnaku olukorras käituda ning kuidas tõsta oma hoonete turvalisust," rääkis Luide.

Äkkrünnaku harjutus on osa laia riigikaitse suurõppusest ILVES 2026, milles harjutab kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa toimub 8.–12. juunil 2026 üle Eesti.

Toimetaja: Johanna Alvin

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