X!

ERR Armeenias: pühapäevastel valimistel on favoriidiks Pašinjani erakond

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Pühapäeval toimuvad Armeenias parlamendivalimised. Sellest võtab osa 19 erakonda ja valimisliitu, kuid favoriidiks peetakse peaminister Nikol Pašinjani erakonda.

Jerevan naudib suve. Reedel oli väljas +27 kraadi, aga tundus palju palavam. Reede õhtuks lubatakse natuke jahedust ja kell kaheksa algas kesklinnas Vabariigi väljakul peaminister Nikol Pašinjani viimane valimisüritus.

Kaukaasia instituudi direktori Aleksandr Iskandarjani sõnul muutis peaministri erakond valimised referendumiks, kus rahvas peab otsustama, kas nad on sõja või rahu poolt.

"Muu on juba detailid. Venemaa on sõja poolt, Euroopa on rahu poolt. On nii venemeelseid kui ka euroopameelseid erakondi. Põhiteema on ikkagi see, et "meie võitleme rahu nimel, me suudame Aserbaidžaaniga kokku leppida, Türgiga, me juhime rahuprotsessi. Kes iganes peale meid peaks võimule tulema, seda ei suuda ja järgneb sõda," lausus Iskandarjan.

Uuringud näitavad, et Pašinjani erakond on populaarseim ja seda toetab ligi kolmandik valijaskonnast. Teisel kohal on valimisliit "Tugev Armeenia", mis võib saada umbes seitse protsenti häältest ja mis ei varja oma venemeelsust.

Armeenia sotsiaalmeedias levivad igasugused mustad stsenaariumid selle kohta, kui euroopameelne Pašinjani erakond peaks võimule jääma.

"Enim levinud jutt on see, et Euroopa Liit korraldab Armeenias uue Ukraina. Seda kuuleme ka Vene ametnike, sealhulgas ka president Putini suust. Ta ähvardab meid Ukraina stsenaariumi kordumisega Armeenias. Olete ju kuulnud, et ta on ähvardanud ka sõjaga Armeenia vastu," ütles Civilnet.am vanemtoimetaja Stella Megrabekjan.

Venemaa juba keelustas Armeenia põllumajandustoodete, konjaki ja mineraalvee impordi, tuues ettekäändeks nende ohu Vene inimeste tervisele.

"Pihta saavad kõige rohkem just põllumehed. Ma arvan et see taktika ei tööta või töötab neile endile hoopis vastu, ühendades meid," nentis Iskandarjan.

Valik Venemaa ja Euroopa vahel ajab Jerevani elaniku Arkadi juhtme kokku.

"Ma tahaks et minu riigis oleks kõik hästi ja veel paremini. Mul pole vahet kas Venemaa või Euroopa. Kõige tähtsam on see, et inimesed elaksid hästi," lausus Arkadi.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:47

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

21:31

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

21:23

Laupäev tuleb soe, kuid vihmane

21:21

Galerii: Viljandis algasid pühapäevani kestvad hansapäevad

21:20

Korraldajad: inimesed on suveürituste piletite ostmisel ettevaatlikumad

21:14

ERR Armeenias: pühapäevastel valimistel on favoriidiks Pašinjani erakond

21:12

USA esindajatekojas kiideti heaks Ukrainat toetav eelnõu

21:11

Viipekeelsed uudised

21:05

Läänemets: mõistlik oleks riigikogu kuluhüvitised ära kaotada

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

08:38

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

14:24

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid Uuendatud

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

09:59

Jõudu koguv El Niño jätab Eesti suveilma puutumata

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

07:19

Kasparov: Ukraina võit on eeltingimus, milleta Venemaal muudatusi ei tule

20:11

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes vähemalt 11 inimest Uuendatud

14:24

Üle 50 000 inimese on saanud Saksa kodakondsuse natsirežiimi ülekohtu heastamiseks

16:55

Rumeenia sadamas plahvatas meredroon, ohvreid ei ole Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:47

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

21:31

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

20:56

Belgia peatreener Lukaku väravast: ärme veel pilvedesse tõuse

20:27

Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

loe: kultuur

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

14:26

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

loe: eeter

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

13:00

114 saart külastanud Aller: saar on hea koht, kus oma elule otsa vaadata

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

10:08

Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

Raadiouudised

19:30

Päevakaja (05.06.2026 18:00:00)

18:40

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

18:40

Suveürituste korraldajad: piletiost jääb üha enam viimasele hetkele

18:35

Viljandis avati hansapäevad

17:40

USA esindajatekoda kiitis heaks pikalt ootel olnud Ukraina toetamise eelnõu

17:25

Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

15:35

Kiviselg: Vene Balti laevastik kaotas kolmandiku keskmaa õhutõrjevõimest

15:25

Tartu uus politseimaja kerkib Annelinna

15:20

Raadiouudised (05.06.2026 15:00:00)

15:20

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo