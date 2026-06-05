ERR Armeenias: pühapäevastel valimistel on favoriidiks Pašinjani erakond

Jerevan naudib suve. Reedel oli väljas +27 kraadi, aga tundus palju palavam. Reede õhtuks lubatakse natuke jahedust ja kell kaheksa algas kesklinnas Vabariigi väljakul peaminister Nikol Pašinjani viimane valimisüritus.

Kaukaasia instituudi direktori Aleksandr Iskandarjani sõnul muutis peaministri erakond valimised referendumiks, kus rahvas peab otsustama, kas nad on sõja või rahu poolt.

"Muu on juba detailid. Venemaa on sõja poolt, Euroopa on rahu poolt. On nii venemeelseid kui ka euroopameelseid erakondi. Põhiteema on ikkagi see, et "meie võitleme rahu nimel, me suudame Aserbaidžaaniga kokku leppida, Türgiga, me juhime rahuprotsessi. Kes iganes peale meid peaks võimule tulema, seda ei suuda ja järgneb sõda," lausus Iskandarjan.

Uuringud näitavad, et Pašinjani erakond on populaarseim ja seda toetab ligi kolmandik valijaskonnast. Teisel kohal on valimisliit "Tugev Armeenia", mis võib saada umbes seitse protsenti häältest ja mis ei varja oma venemeelsust.

Armeenia sotsiaalmeedias levivad igasugused mustad stsenaariumid selle kohta, kui euroopameelne Pašinjani erakond peaks võimule jääma.

"Enim levinud jutt on see, et Euroopa Liit korraldab Armeenias uue Ukraina. Seda kuuleme ka Vene ametnike, sealhulgas ka president Putini suust. Ta ähvardab meid Ukraina stsenaariumi kordumisega Armeenias. Olete ju kuulnud, et ta on ähvardanud ka sõjaga Armeenia vastu," ütles Civilnet.am vanemtoimetaja Stella Megrabekjan.

Venemaa juba keelustas Armeenia põllumajandustoodete, konjaki ja mineraalvee impordi, tuues ettekäändeks nende ohu Vene inimeste tervisele.

"Pihta saavad kõige rohkem just põllumehed. Ma arvan et see taktika ei tööta või töötab neile endile hoopis vastu, ühendades meid," nentis Iskandarjan.

Valik Venemaa ja Euroopa vahel ajab Jerevani elaniku Arkadi juhtme kokku.

"Ma tahaks et minu riigis oleks kõik hästi ja veel paremini. Mul pole vahet kas Venemaa või Euroopa. Kõige tähtsam on see, et inimesed elaksid hästi," lausus Arkadi.