ERR Armeenias: keskpäevaks oli valimas käinud juba üle kolmandiku valijatest

Seekordsetel Armeenia parlamendivalimistel võib sündida uus osavõtu rekord – juba keskpäevaks oli hääletamas käinud üle kolmandiku valijatest.

Hääletamise protsess Armeenias on korraldatud väga huvitavalt. Seal ei ole vaja paberile ristikest tõmmata ega numbrit kirjutada. Valija saab lihtsalt terve paki pabereid, millega ta läheb hääletuskabiini ja valib seal välja ühe paberi ja paneb selle ümbrikusse, ümbriku aga paneb valimiskasti. Ülejäänud paberid on lihtsalt vanapaber.

Millist tulemust armeenlased ootavad?

"Me kõik loodame rahu. Et ei tuleks sõda ja et meie lapsed saaksid rahulikult elada. Selle poolt hääletame," ütles Marina.

Peamise opositsioonipartei Tugev Armeenia esinumber Narek Karapetjan hääletas hommikul pealinnast kaugemal ja tuli pärast seda ühte Jerevani kirikusse palvetama. Tema sõnul on praegune valitsus Euroopa-meelne vaid sõnades.

"See valitsus ei ole mitmekesistanud majandussuhteid teiste riikidega. Kui nad võimule tulid ulatus väliskaubandus Venemaaga 25 protsendini, nüüd ligi 65 protsendini," ütles Karapetjan.

Nareki asemel pidi peamise opositsioonipartei esinumber olema tema onu miljardär Samvel Karapetjan, kes sai rikkaks Venemaal. Aga Vene ja Küprose passi omanikuna ei saanud ta valimistest osa võtta. Poliitikasse otsustas ta minna pärast seda, kui Nikol Pašinjan ründas Armeenia apostlikku kirikut.