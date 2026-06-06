Galerii: olümpiavõitja Voldemar Väli ümbermatmine Kuressaares

Voldemar Väli ja tema abikaasa urnid toodi eelmisel kuul Stockholmist Saaremaale, kuna Eesti olümpiavõitja haud oleks läinud Rootsis Råcksta kalmistul ümbermatmisele.

Voldemar välil õnnestus võita kreeka-rooma maadluses kokku kaks olümpiamedalit: 1928. aastal Amsterdamis kuldmedal ja 1936. aastal Berliinis pronksmedal.

"(Haud Rootsis) juba 2019 kuulutati likvideerimisele minevaks seepärast, et ei ole hooldajaid. Ja kuna Fernande-Adelel ja Voldemaril oli ainult tütar ja tema tuhk puistati merre. Nii et jah, kahjuks ei olnud sellel haual hooldajaid. Ja seepärast – paratamatus, nüüd ta on oma sünnimaa mullas," lausus olümpiavõitja ümbermatmise organiseerija Veljo Kuivjõgi.