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Galerii: olümpiavõitja Voldemar Väli ümbermatmine Kuressaares

Eesti
Olümpiavõitja Voldemar Väli ja tema abikaasa ümbermatmine Kuressaares.
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14 pilti
Eesti

Kuressaares Kudjape kalmistule maeti laupäeval ümber Kuressaares sündinud Eesti olümpiavõitja Voldemar Väli ja tema abikaasa Fernande-Adele urnid.

Voldemar Väli ja tema abikaasa urnid toodi eelmisel kuul Stockholmist Saaremaale, kuna Eesti olümpiavõitja haud oleks läinud Rootsis Råcksta kalmistul ümbermatmisele.

Voldemar välil õnnestus võita kreeka-rooma maadluses kokku kaks olümpiamedalit: 1928. aastal Amsterdamis kuldmedal ja 1936. aastal Berliinis pronksmedal.

"(Haud Rootsis) juba 2019 kuulutati likvideerimisele minevaks seepärast, et ei ole hooldajaid. Ja kuna Fernande-Adelel ja Voldemaril oli ainult tütar ja tema tuhk puistati merre. Nii et jah, kahjuks ei olnud sellel haual hooldajaid. Ja seepärast – paratamatus, nüüd ta on oma sünnimaa mullas," lausus olümpiavõitja ümbermatmise organiseerija Veljo Kuivjõgi.

Toimetaja: Marko Tooming

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