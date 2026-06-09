Tartus ja ka mujal Eestis oli ulatuslik elektrikatkestus

Suur osa Tartust oli teisipäeva õhtul elektrita. Elektrikatkestustest oli teateid Annelinnast, Veerikult, Ülejõelt, Raadilt, Karlovast ja Kesklinnast. Foorid ei töötanud ja liiklus seisis. Elektriühenduse katkemisest anti teada ka mujalt Lõuna-Eestist.

Elering teatas kell 18, et tegu on plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rikkega.

"Tegeleme põhjuste väljaselgitamisega. Praeguseks on Eleringi alajaamad uuesti pingestatud. Vabandame kõigi mõjutatud klientide ees tekkinud ebamugavuste pärast," sõnas Eleringi esindaja.

"Tartus asuvas alajaamas toimus rike. Rikke tagajärjel lülitus see piirkonna mõistes suur ja väga oluline alajaam välja. Seetõttu tekkis Tartu linnas ja laiemas linnalähedases piirkonnas elektrikatkestus. Lühis toimus kell 17.07. Juba kell 17.11 alustasime taastavate tegevustega, nii et reageerisime nii kiiresti, kui vähegi suutsime. Eleringi poolt sai kogu elektrivarustus taastatud kell 17.27, kui oli meie viimane sisselülitamine. Sellega oli olukord meie poolt taastatud," lausus Eleringi juhtimiskeskuse juhataja Märt Allika.

Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Eesti suurimaid haiglaid Tartu Ülikooli Kliinikum.

"Täna toimunud elektirikatkestus mõjutas kliinikumi tavatoite elektrisüsteemi, mis on praeguseks osaliselt taastunud. Kliinikumi generaatorid rakendusid ning hetkel taastatakse elektrivõrku ümberlülitusega. Hetkel teadaolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme," ütles kliinikumi pressiesindaja.

RIA kommunikatsioonijuht Karit Kaasik ütles, et neile teadaolevalt ei olnud tegu küberrünnakuga.

Kohalikud andsid teada elektrikatkestusest ka väljaspool Tartut. Näiteks Põlvamaal Vastse-Kuustes ja samuti Tartumaal Nõos. Samuti oli teatud aja elektrita Elva.

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