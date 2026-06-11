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Helsingi otsustas ehitada uue arhitektuuri- ja disainimuuseumi

Välismaa
Helsingi uue arhitektuuri- ja disainimuuseumi kavand.
Helsingi uue arhitektuuri- ja disainimuuseumi kavand. Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Helsingi linnavolikogu kiitis kolmapäeval heaks arhitektuuri- ja disainimuuseumi rajamise mereäärsele krundile Lõunasadama piirkonnas.

Aastaid oodatud uus arhitektuuri- ja disainimuuseum Etelärantas sai Helsingi linnavolikogu ühehäälse heakskiidu, teatas Soome rahvusringhääling Yle neljapäeval.

Muuseumi ehitamine sai võimalikuks, kui Helsingi linnavolikogu kiitis oma kolmapäevasel istungil heaks piirkonna detailplaneeringu. Uue detailplaneeringu tulemusel muutub see Soome pealinna piirkond märkimisväärselt, märkis Yle.  

Lisaks muuseumile võimaldab planeering rajada Eteläranta avalike ürituste väljaku ning rannapromenaadi.

Muuseumi rajamist Eteläranta on püütud ellu viia juba aastaid. Enne seda lükkas Helsingi kahel korral tagasi Guggenheimi muuseumi rajamise samale krundile.

Seetõttu väljendasid volinikud heameelt, et piirkonda tuleb lõpuks oma muuseum. Varasemad vaidlused näisid olevat unustatud, edastas Yle. Kultuuri- ja vabaaja abilinnapea Paavo Arhinmäki (Vasakliit) meenutas, et eelmisel korral vaieldi Guggenheimi muuseumi üle kuus tundi. Seekord suutis volikogu otsuse teha lühikese arutelu järel. Erimeelsusi praktiliselt ei tekkinud.

"Võime oma muuseumi üle uhked olla," ütles Arhinmäki.

Anni Sinnemäki (Rohelised) kiitis samuti seda, et uus planeering muudab Helsingi lõunasadama rannapiirkonna märksa atraktiivsemaks. Niina Suomalainen (Koonderakond) rõõmustas omakorda, et kogu piirkond hakkab viimaks arenema viisil, mis vastab selle väärtusele.

Volinikud avaldasid ka soovi, et linn uuriks võimalust rajada muuseumi lähedusse väikesadam, et jahiomanikud pääseksid hõlpsasti uude muuseumi.

Uus muuseum avatakse 2030. aastal

Uue arhitektuuri- ja disainimuuseumi jaoks on juba varem korraldatud arhitektuurikonkurss.

Aasta tagasi kuulutati konkursi võitjaks töö nimega "Kumma", mille autor on Soome arhitektuuribüroo JKMM Arkkitehdit.

Muuseumi maksumuseks on hinnatud ligikaudu 105 miljonit eurot. Hoone peaks külastajatele avatama 2030. aastal.

Ehitustööd on kavas alustada 2027. ja 2028. aasta vahetusel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle

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