Monica Meldo: tühjad bürood ja venivad arendused ootavad planeeringureformi

Kinnisvaraturg ootab planeeringuseaduse muudatusi ja üleriigilise planeeringu valmimist, sest koos muudavad need arenduste paberilt tegelikkuseks saamise kiiremaks ja prognoositavamaks, kirjutab Monica Meldo.

Riigi järgmiseks 25 aastaks koostatav üleriigiline planeering ja jõustuma hakkavad planeerimisseaduse muudatused mõjutavad otseselt elu- ja ärikinnisvaraturgu, puudutades nii seda, kuhu ja milliseid kodusid ehitatakse, kui ka vanemate büroohoonete kiiremat kaasajastamist.

Üleriigiline planeering annab turule signaali selle kohta, kuhu riik ja omavalitsused kavandavad elanikke koondumist, töökohtade loomist, taristu arendamist, rohealasid ja teenuseid. Kui see arusaam on selge, saavad arendajad, investorid, pangad ja koduostjad teha paremaid otsuseid. Kui see aga pole selge või muutuvad arendustele esitatavad nõuded menetluste käigus aastate jooksul, muutub kinnisvaraarendus aeglasemaks ning ka kulukamaks ja ebakindlamaks.

Just ebakindlus ja teadmatus on praeguse planeerimissüsteemi üks suuremaid probleeme. Kui on teada, et ühte piirkonda ei soovita kõrgemat hoonestust, suuremat liikluskoormust või uut elamuarendust, saab sellega arvestada.

Kui aga vastused arendajate planeeringule lisatud märkustena tulevad mitme aasta jooksul jupikaupa, iga kooskõlastusringiga lisanduvad uued ettepanekud ning planeeringu algatamine ise venib, muutub ka algselt majanduslikult mõistliku projekti elluviimine lõpuks küsitavaks.

Ebakindlus teeb kodud kallimaks

Elukondliku kinnisvara puhul tähendab selline ebakindlus vähem kodusid ja kõrgemat hinda. Nõudlus uute kvaliteetsete korterite järele ei ole kadunud, kuid pakkumine sõltub sellest, kui kiiresti ja prognoositavalt on võimalik projekt planeeringust ehituseni viia. Kui detailplaneeringu menetlus kestab rohkem kui viis aastat, keerulisematel juhtudel kauemgi, jõuavad selle aja jooksul muutuda ehitushinnad, intressid, ostjate ootused ja omavalitsuse nõuded.

Ärikinnisvaras on probleem veel teravam, sest büroopindade turg on viimastel aastatel märgatavalt muutunud. Uued A-klassi hooned leiavad küll kasutajaid, kuid vanemate B- ja C-klassi büroohoonete puhul probleemid süvenevad.

Osa hooneid jääb tühjemaks, üürihinnad on surve all ning omanikud peavad küsima, kas hoone senine funktsioon on üldse enam õige. Kui hoone asub piirkonnas, kus ümberringi on valdavalt elukondlik keskkond, võiks olla mõistlik kaaluda selle ümberprofileerimist näiteks korteriteks või segafunktsiooniga hooneks.

Praegu eeldab hoone funktsiooni muutmine sageli uut detailplaneeringut. See on omaniku jaoks aga väga kulukas, sest mitu aastat tühjana seisev büroohoone tähendab saamata jäänud üüritulu, halvenenud pangatagatisi ja kasvavat survet kogu äriplaanile.

Linna jaoks toob see kaasa vaikseks ja elutuks muutuva kvartali, kus tänavatasandil teenuste pakkumist ei teki ja linnaruum kaotab elujõudu. Suur tühi hoone tänavapildis pole ainult selle omaniku probleem, vaid see mõjutab ka ümbruskonda.

Planeeringureform peab protsesse lihtsustama

Seetõttu on planeeringuseaduse muudatuste puhul kõige olulisem küsimus see, kas kavandatavad muudatused aitavad kinnisvaraturul kohaneda kiiremini teistsuguste vajadustega.

20. mail vastu võetud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus jõustub 2026. aasta teisel poolel ja osalt 2027. aasta alguses.

Seadus lihtsustab ja kiirendab menetlusi ning vähendab formaalseid kohustusi. Näiteks kui osa sihtotstarbe või kasutusfunktsiooni muudatusi saaks tulevikus liikuda projekteerimistingimuste kaudu ilma, et iga kord oleks vaja alustada uut detailplaneeringut, võiks menetlusaeg lüheneda aastatest kuudeni.

Sama oluline on kehtivate detailplaneeringute muutmise lihtsustamine. Paljud planeeringud on koostatud oludes, mis enam ei kehti. Muutunud on liikumisharjumused, parkimisvajadus, energiatõhususe nõuded, töö tegemise viisid ja inimeste ootused elukeskkonnale. Seega on mõistlik võimaldada vana detailplaneeringut teatud juhtudel lihtsustatud korras ajakohastada.

Seadusemuudatustega planeeringutele kehtivusaja seadmine on samuti vajalik samm. Praegu võib planeeringumenetlus suurendada kinnistu väärtust juba enne seda, kui omanikul on tegelik kavatsus midagi ehitada, mis tähendab, et krundile tehakse küll detailplaneering, aga tegeliku ehituseni ei jõuta ka mitme aasta jooksul. Selline olukord ei aita kaasa linna arengule ega vähenda eluasemepuudust.

Kui planeeringul on selgem ajaline raam, on soodsamas seisus need arendajad, kinnistu omanikud, kellel on tegelik huvi projekt ellu viia. Omavalitsusele annab see võimaluse lõpetada menetlusi, mis sisuliselt ei liigu, kuid neelavad endiselt ametnike aega.

Reformi mõju ulatust näitab seegi, et seadus loobub kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust: olulise ruumilise mõjuga ehitisi saab edaspidi planeerida detailplaneeringuga, mille keskmine menetlusaeg võiks jääda 2,5 aasta peale.

Kaasamine peab olema sisuline, kuid mitte lõputu

Siiski ei tohi kiirusest saada omaette eesmärki. Planeerimine ongi keeruline, sest see puudutab korraga väga paljusid huve. Elanik tahab rahulikku koduümbrust, arendaja majanduslikult toimivat projekti, linn kvaliteetset avalikku ruumi ja riik kestlikku ruumilist arengut. Halb planeering võib rikkuda piirkonna aastakümneteks ja halb menetlus võib takistada ka head planeeringut.

"Palju konflikte oleks võimalik vältida, kui olulised küsimused räägitaks läbi enne ametlikku menetlust."

Seetõttu peab kinnisvaraarenduste puhul kaasamine olema sisuline, kuid mitte lõputu. Inimesed peavad saama varakult teada, mis nende kodu lähedal toimub ja neil peab olema võimalus selles kaasa rääkida. Samal ajal ei saa iga planeering muutuda aastatepikkuseks punnseisuks, kus erinevate seisukohtadega osapooled ei suuda edasi liikuda. Palju konflikte oleks võimalik vältida, kui olulised küsimused räägitaks läbi enne ametlikku menetlust ja nõuded oleksid algusest peale selged.

Siin on suur roll digitaalsel planeerimissüsteemil. Kui kehtivad ja menetluses olevad planeeringud muutuvad masinloetavaks ning paremini kättesaadavaks, võidavad sellest kõik.

Märtsis 2026 käivitunud planeeringute menetluse infosüsteem PLANIS võimaldab menetluse läbi viia algusest lõpuni digitaalselt ning 2026. aasta keskpaigast on selles masinloetavalt kättesaadavad kõigi ligi 15 000 kehtiva detailplaneeringu joonised ja seletuskirjad. Arendaja saab kiiremini aru, millised piirangud ja võimalused kinnistul on, pank saab paremini hinnata riske, koduostja näeb, mis tema tulevase kodu ümbruses võib muutuda. Omavalitsus saab vähendada käsitööd ja korduvaid päringuid.

Osapoolte jaoks vajalikud analüüsid, mis praegu võivad võtta nädalaid, võiksid tulevikus võtta päevi.

Tehniliste muudatuste asemel oodatakse tegelikku mõju

Üleriigiline planeering ja planeerimisseaduse muudatused peaksid looma sellise ruumilise arengu süsteemi, mis on korraga selge, paindlik, kiire ja usaldusväärne. Vastu võetud seadus on alles esimene samm, sest ministeerium valmistab ette planeerimissüsteemi laiemat revisjoni, mille esmane teekaart peaks jõudma avalikkuse ette 2026. aasta lõpus.

Järgmised aastad näitavad, kas planeerimisreformist saab päriselt kinnisvaraturu toimimist mõjutav pööre. Kui omavalitsused hakkavad uusi võimalusi julgelt ja mõistlikult kasutama, võib mõju olla suur. Tühjenevad büroohooned saavad uue elu, elamuarendused liiguvad kiiremini, investorite kindlus kasvab ja linnaosad arenevad terviklikumalt.

Kui aga vanad töövõtted jäävad alles ning iga paindlikum võimalus tõlgendatakse võimalikult kitsaks, ei muutu turu jaoks palju. Siis on meil küll uued mõisted ja uued tähtajad, kuid sama vana ebakindlus ja lohisevad arendusprojektid.

Üleriigiline planeering peaks andma Eestile kinnisvaraarenduse pika vaate ja planeerimismenetluse reform peaks andma sellele vaatele tööriistad. Kinnisvaraturu jaoks on oluline, et need kaks asja käiksid koos. Pole ju vaja kiiret planeerimist kehva tulemuse hinnaga, vaid vaja on arukat planeerimist, mis suudab reageerida muutustele paindlikult ja reaalset turuolukorda arvestades.