Õiguskantsler taunis uute hoonete sõiduteede äärde ehitamise lauskeeldu

Autod Tallinnas Tartu maanteel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et uute hoonete ehitamise täielik keelamine sõidu- ja raudteede äärde ei vasta hea halduse tavale ega omandi kaitse põhimõtetele.

Õiguskantsleril paluti hinnata terviseameti tegevust detailplaneeringute kooskõlastamisel. Nimelt on terviseamet mitmel juhul jätnud detailplaneeringu kooskõlastamata, sest planeeringualale levib norme ületav müra. Enamasti on müra põhjustatud liiklusest.

Avalduses heidetakse ette, et terviseamet ei ole nõudnud kohalikult omavalitsuselt mürataseme vähendamist. Selle asemel on terviseamet detailplaneeringute menetluses piiranud hoopis uute hoonete ehitamise võimalust, põhjendades seda inimeste tervise kaitsega ehk sellega, et nõnda ei asu mürarikkasse keskkonda elama rohkem inimesi, kelle tervist müra kahjustab.

Planeerimisseaduse järgi tuleb detailplaneeringus seada tingimused ja nõuded, mille alusel saab planeeringu elluviimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada piisava kaitse. Detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine pelgalt seetõttu, et selles ei ole esitatud alles projekteerimise käigus leitavaid konkreetseid ehituslikke lahendusi, ei ole õiguskantsleri hinnangul põhjendatud.

"Detailplaneeringus tuleb eelkõige seada nõuded müra vähendamiseks, kui see on planeeringu elluviimisel teostatav, ning nõuded, mis võimaldavad tagada elanikele piisava kaitse müra eest," leidis õiguskantsler.

Ehituslike lahendustega, näiteks hoone paigutuse ja fassaadilahendusega, tuleb tagada, et müra mõju oleks hoones ja võimaluse korral ka selle varjestatud poolel võimalikult väike. Müraolukorraga saab arvestada ka hoone ruumilahenduses, paigutades müratundlikumad ruumid sisehoovi poole ning müra suhtes vähem tundlikud ruumid, näiteks trepikojad ja tehnoruumid, müraallika poole.

"Leian, et uute hoonete ehitamise täielik keelamine sõidu- ja raudteede äärde ei vasta hea halduse tavale ega omandi kaitse põhimõtetele, mis muuhulgas nõuavad sisulistest eesmärkidest lähtuvat paindlikkust ning tarbetust bürokraatiast loobumist," märkis õiguskantsler.

Ta palus terviseametil esitada hiljemalt 1. juuniks oma seisukoht selgitusega, kas ja kuidas amet oma rakenduspraktikat muudab.

