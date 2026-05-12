X!

Tallinn hakkab koostama linnale uut üldplaneeringut, mis valmib 2029

Eesti
Tallinna linnavalitsus
Tallinna linnavalitsus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule eelnõu Tallinna uue üldplaneeringu algatamiseks. Uus üldplaneering muudab senist praktikat, kus kõigil linnaosadel olid omad üldplaneeringud.

Tallinna üldplaneering, mille algatamise linnavalitsus teisipäeval heaks kiitis, valmib tõenäoliselt 2029. aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Üldplaneering suunama pealinna ruumilist arengut järgmiseks 15-20 aastaks ning loob ühised põhimõtted, kuidas Tallinn areneb elamisväärse, sidusa ja konkurentsivõimelise linnana, teatas Tallinna pressiteenistus. Üldplaneering seab eesmärgiks tugevdada ka Tallinna identiteeti merelinnana.

Kehtiv üldplaneering on pärit aastast 2001 ehk veerand sajandit vana ning seda on aastate jooksul täiendatud linnaosade üldplaneeringute ja teemaplaneeringutega. Edaspidi linnaosadele eraldi üldplaneeringuid enam koostama ei hakata. Küsimus jääb, mis saab Põhja-Tallinna üldplaneeringust, mis valmis ja võeti vastu eelmise linnavalitsuse ajal, kuid mida pole linnavolikogu veel kehtestanud.

Uus Tallinna üldplaneering koondab ruumilise arengu põhisuunad ühte linnaülesesse vaatesse ning loob aluse, et planeerimine, investeeringud ja valdkondlikud arengukavad lähtuksid ühistest põhimõtetest. Fookuses on mitme keskusega linna kujunemine, eri funktsioonide parem lõimimine, igapäevase sundliikumise vähendamine ning väärtuslike rohealade ja looduslike võrgustike hoidmine ja tugevdamine, teatas pressiteenistus.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, et hinnata planeeringuga kaasnevaid mõjusid loodusele ja inimese elukeskkonnale. Tallinn on erakordselt liigirikas linn – siinsetes eriilmelistes looduskeskkondades, sealhulgas randades, rabades, märgaladel ja metsades, võib kohata kuni kaks kolmandikku kõigist Eestis esinevatest liikidest, märgiti pressiteates.

Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Tallinna linnavolikogu. Planeeringu koostamist korraldab Tallinna linnaplaneerimise amet koostöös keskkonna- ja kommunaalametiga. Kogu koostamisprotsessi käigus kavandab linn laiapõhjalist kaasamist – elanikel, ettevõtjatel ja huvigruppidel on võimalik osaleda aruteludes, töötubades ja küsitlustes.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (12.05.2026 15:00:00)

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:43

Alika: Narva elanikud võivad vahel tunda, nagu nad oleksid tsirkuses

14:41

Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist Uuendatud

14:37

Kell 20 "Impulsis": Saar-Veelmaa, Mäggi, Ladõnskaja-Kubits ja Rink

14:33

"Impulss": kolme kõrgharidusega naise tööotsingute kadalipp

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

14:13

Hendrik Johannes Terras: õrnpunased purjed Sõru-Triigi liinil

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:35

Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone

11.05

Coop otsustab ööpäev läbi avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

11.05

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

06:21

Rootsi kaitseväe juhataja: Venemaa võib tahta NATO-t peagi proovile panna

14:41

Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist Uuendatud

11.05

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

13:00

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

09:37

Putinile sadu tuhandeid droone lubanud tippjuht vahistati pettuse eest

11:24

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

11.05

Maarja Vaino: Eesti riik eitab Eestit kui rahvusriiki

ilmateade

loe: sport

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

loe: kultuur

13:21

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

13:07

Arvustus. Hubaste vektorite salajane geomeetria

11:14

Kanuti Gildi Saalis esietendub lavastus perekonnaga seotud väljakutsetest

11:12

Arvustus. Magnetväli ja dekonstrueeritud klubi

loe: eeter

14:43

Alika: Narva elanikud võivad vahel tunda, nagu nad oleksid tsirkuses

13:17

Tanel Padar: nii harva pole ma oma karjääri jooksul esinenud

13:12

Uuring: eestlaste rahatarkuses laiutab põlvkondlik lõhe

12:32

"Teise mätta otsast": küps ühiskond oskab maamärgikonflikte lahendada

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (12.05.2026 12:00:00)

09:35

Raadiouudised (12.05.2026 09:00:00)

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

11.05

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

11.05

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

11.05

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

11.05

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo