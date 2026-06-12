NATO vähendab Kosovo missiooni sõdurite arvu

NATO teatas reedel, et vähendab oma 4600-pealise Kosovo rahuvalvemissiooni sõdurite arvu, kuna julgeolekuolukord on paranenud.

"Praegused tingimused pakuvad võimalust KFOR-i suuruse ja kohaloleku edasiseks optimeerimiseks," ütles NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Alexus Grynkewich.

NATO teatel on sel aastal oodata "kalibreeritud vähendamisi" ning "kärped toimuvad järk-järgult ja vastavalt olukorrale kohapeal ning neid võidakse tühistada".

Rahuvalvemissioon, mille koosseisus on 4600 sõdurit, on Kosovos paiknenud alates 1998.-1999. aasta sõja lõpust separatistlike sisside ja Serbia vägede vahel.

KFOR-i koomaletõmbamine toimub ajal, mil Washington püüab oma sõjalist kohalolu Euroopas kärpida.

Euroopa diplomaatide sõnul andis Washington juba enne teadaannet märku, et soovib oma vägesid KFOR-is vähendada. NATO ei täpsustanud, millised väeüksused välja viiakse.

Aprillikuiste andmete kohaselt on Ühendriikidel missioonil veidi alla 600 sõduri.

NATO saatis 2023. aastal vägivalla kasvu tõttu Kosovosse täiendavalt 1000 rahuvalvajat, kes viidi alliansi teatel käesoleva aasta alguses pärast olukorra stabiliseerumist taas välja.

Kuigi pinged Kosovo valdavalt serblastega asustatud põhjaosas püsivad, toimus viimane suurem intsident 2023. aasta septembris, kui serbia separatistidega peetud tulevahetuses hukkus Kosovo politseinik.