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Pankades kasutusele võetav Smart ID+ pidurdab petturite tegutsemist

Eesti
Smart-ID
Smart-ID Autor/allikas: Kaupo Meiel/ERR
Eesti

Pangad lähevad üksteise järel üle turvalisemale Smart ID+ autentimisele, mis samas on ka pisut tülikam. Uue süsteemiga peab inimene ise alustama autentimisprotsessi ning äpi kaudu tuleb skaneerida QR-kood.

Neljapäeval võttis Bigbank Eesti esimese pangana Smart ID+ süsteemi kasutusele ja 16. juuni järgneb neile ka LHV.

"See otsus on olnud tööl mitmetel pankadel juba päris pikka aega. LHV-s leidsime, et aeg on küps. Olime teinud oma kontrollid ära ja veendunud, et nüüd saame seda pakkuda oma klientidele ja see on oluliselt turvalisem teenus, võrreldes sellega, mis on varasemalt lahendus olnud," ütles LHV finantskuritegevuse tõkestamise juht Sandra Horma.

Kui varasemalt pidi sisestama sisse logides Smart ID-ga kasutajatunnuse või isikukoodi, siis nüüd kuvatakse arvuti ekraanil QR-kood, mida tuleb skaneerida. Uus süsteem muudab varasemast raskemaks petturite töö, sest autentimisprotsessi peab alustama inimene ise ja võõras seda teha ei saa.

"Tulemuse mõttes võib ikka öelda, et nendes portaalides on nullini viidud need ründed või ennekõike Eesti e-portaal oli atraktiivne, kuhu ründaja tahtis sisse logida. Inimene pani sinna kõne ajal PIN-koodi. Need ründed on lõppenud," ütles SK ID solutions juhatuse liige Liisa Luukin.

Nii Swedank kui SEB kinnitavad, et uus süsteem võetakse kasutusele selle aasta sees.

"Täna oleme jõudnud nii kaugele, et analüüsid on lõppenud ja arendustööd alanud. Meie eesmärk on see esimesel võimalusel kasutusele võtta. Täna näeme, et selle aasta jooksul selle kindlasti kasutusele võtame," lausus SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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