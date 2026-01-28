RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

Riigi infosüsteemi amet (RIA) võtab veebruari lõpus riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+ funktsionaalsuse, mis muudab autentimise senisest turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Lisaks aitab see ühe meetmena ennetada pettusi ja tõkestada sotsiaalset manipulatsiooni.

"Smart-ID on jätkuvalt turvaline autentimisvahend, kuid ohupilt digikeskkonnas muutub pidevalt. Smart-ID+ on üks sammudest, millega riik ennetab üha keerukamaks muutuvaid petuskeeme, lisades autentimisprotsessi täiendava kaitsekihi," selgitas RIA elektroonilise identiteedi osakonna juht Anna Õuekallas.

Smart-ID+ ei küsi enam isikukoodi sisestamist veebilehel. Selle asemel seotakse sisselogimisseanss turvaliselt inimese Smart-ID rakendusega kas QR-koodi skaneerimise või otsese rakendusest rakendusse ühenduse kaudu. Nii on petturitel raskem saada inimene kinnitama midagi, mida ta ise pole algatanud.

Smart-ID+ võimaldab e-teenustesse sisse logida kahel viisil. Arvutis e-teenuseid kasutades kuvatakse kasutajale pidevalt muutuv QR-kood. Telefonis e-teenust kasutades avaneb Smart-ID rakendus automaatselt ning kasutaja kinnitab enda sisselogimise e-teenusesse PIN1-koodiga.

Kelmid kohandavad pidevalt oma skeeme ning uute ja turvalisemate lahenduste kasutuselevõtuga püüavad nad ka pettusi ümber planeerida. Seetõttu saab Smart-ID rakendusega skaneerida ainult Smart-ID sisselogimise QR-koode ning seda peaks tegema üksnes juhul, kui kasutaja on sisselogimise protsessi ise algatanud.

Kasutaja digitaalne identiteet on kaitstud, kui sisselogimisandmeid hoitakse ainult enda teada ja kui PIN-koode ei sisestata võõraste juhendamisel, manitseb RIA.

Smart-ID+ on SK ID Solutionsi arendatud Smart-ID uus funktsionaalsus, mis on kasutusel ainult nendes e-teenustes, kus teenusepakkuja on selle eraldi võimaldanud. Kasutajad saavad Smart-ID+ funktsionaalsusi kasutada, kui telefonis on Smart-ID rakendus värskendatud. Juhul, kui telefonis on rakenduste automaatne värskendamine seadistatud, ei pea kasutaja rohkem midagi tegema.

Riigi autentimisteenus on RIA teenus, millega asutus saab oma e-teenuses autentida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID kasutaja.