X!

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

Eesti
RIigi uudne autentimisteenus
RIigi uudne autentimisteenus Autor/allikas: RIA
Eesti

Riigi infosüsteemi amet (RIA) võtab veebruari lõpus riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+ funktsionaalsuse, mis muudab autentimise senisest turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Lisaks aitab see ühe meetmena ennetada pettusi ja tõkestada sotsiaalset manipulatsiooni.

"Smart-ID on jätkuvalt turvaline autentimisvahend, kuid ohupilt digikeskkonnas muutub pidevalt. Smart-ID+ on üks sammudest, millega riik ennetab üha keerukamaks muutuvaid petuskeeme, lisades autentimisprotsessi täiendava kaitsekihi," selgitas RIA elektroonilise identiteedi osakonna juht Anna Õuekallas.

Smart-ID+ ei küsi enam isikukoodi sisestamist veebilehel. Selle asemel seotakse sisselogimisseanss turvaliselt inimese Smart-ID rakendusega kas QR-koodi skaneerimise või otsese rakendusest rakendusse ühenduse kaudu. Nii on petturitel raskem saada inimene kinnitama midagi, mida ta ise pole algatanud.

Smart-ID+ võimaldab e-teenustesse sisse logida kahel viisil. Arvutis e-teenuseid kasutades kuvatakse kasutajale pidevalt muutuv QR-kood. Telefonis e-teenust kasutades avaneb Smart-ID rakendus automaatselt ning kasutaja kinnitab enda sisselogimise e-teenusesse PIN1-koodiga.

Kelmid kohandavad pidevalt oma skeeme ning uute ja turvalisemate lahenduste kasutuselevõtuga püüavad nad ka pettusi ümber planeerida. Seetõttu saab Smart-ID rakendusega skaneerida ainult Smart-ID sisselogimise QR-koode ning seda peaks tegema üksnes juhul, kui kasutaja on sisselogimise protsessi ise algatanud.

Kasutaja digitaalne identiteet on kaitstud, kui sisselogimisandmeid hoitakse ainult enda teada ja kui PIN-koode ei sisestata võõraste juhendamisel, manitseb RIA.

Smart-ID+ on SK ID Solutionsi arendatud Smart-ID uus funktsionaalsus, mis on kasutusel ainult nendes e-teenustes, kus teenusepakkuja on selle eraldi võimaldanud. Kasutajad saavad Smart-ID+ funktsionaalsusi kasutada, kui telefonis on Smart-ID rakendus värskendatud. Juhul, kui telefonis on rakenduste automaatne värskendamine seadistatud, ei pea kasutaja rohkem midagi tegema.

Riigi autentimisteenus on RIA teenus, millega asutus saab oma e-teenuses autentida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID kasutaja.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:40

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

12:35

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

12:30

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

12:25

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

12:19

Tallinna Sadam plaanib uue A-terminali paari aastaga valmis saada

12:14

U-21 koondise peatreener kutsus aasta esimesse laagrisse kodused mängijad

11:50

Leht: Hiina aitab Venemaal toota tuumavõimekusega hüperhelikiirusega rakette

11:49

Johann Köleri juubeliaastal avatakse korraga kolmes Viljandi galeriis suurnäitus

11:48

Uuring: menopaus kahandab naise aju mälukeskusi

11:43

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

27.01

Omavalitsused võivad bioprügi kompostijatelt fototõestust nõuda

27.01

Tallinna Pirita sild läheb järgmisel aastal remonti

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

27.01

Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil Uuendatud

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

27.01

Eesti suuremad telekomiettevõtted tõstavad järk-järgult oma hindu

27.01

Uuring: Arktikas on alanud äärmuslike ilmastikuolude ajastu

ilmateade

loe: sport

12:14

U-21 koondise peatreener kutsus aasta esimesse laagrisse kodused mängijad

11:25

Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi

10:59

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

10:43

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

loe: kultuur

11:49

Johann Köleri juubeliaastal avatakse korraga kolmes Viljandi galeriis suurnäitus

11:36

Muuseumide liidu tegevjuht: muuseumid on haridusasutuste strateegilised partnerid

10:47

Arvustus. "Arkaadia": Londonis me tantsime valssi nagu hiired

27.01

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

loe: eeter

11:10

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

10:52

Unistuste bändis mängib kitarri Eric Kammiste

09:54

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

27.01

Päevakaja (27.01.2026 18:00:00)

27.01

Loomingu Raamatukogu avaldab sel aastal nelja Eesti autori uudisteosed

27.01

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

27.01

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

27.01

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

27.01

Ilm läheb veidi külmemaks

27.01

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo