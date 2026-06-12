Poola kavatseb kahekordistada USA-lt ostetavate F-35 arvu

"Relvajõudude arendusprogramm aastateks 2025–2039 hõlmab ülesannet tugevdada Poola õhujõudude operatiivset potentsiaali. See ülesanne tuleb täita mitte ainult 32 F-35 hävitajaga, mille me täna rõõmuga Poola relvastusse võtame, vaid ka kahe täiendava eskadrilliga, mis on 32 viienda põlvkonna lennukit," ütles minister.

"Neist F-35 on maailma parim. Ja need on kaasatud relvajõudude arendusprogrammi," lisas minister.

Poola õhuvägi võttis reedel teenistusse esimesed kolm F-35 Lightning II hävitajat, mille Varssavi USA-lt ostis.

Kaitseministeerium rõhutas, et Poola on NATO idatiival esimene riik, mis neid hävitajaid kasutab.