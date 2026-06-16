Soome karmistab kodakondsuse saamise tingimusi

Kodakondsuseksam on osa laiemast kodakondsusseaduse reformist, millega karmistatakse Soome kodakondsuse saamise tingimusi.

"Reformide eesmärk on julgustada inimesi integreeruma, töötama ja järgima Soome ühiskonna reegleid," ütles siseminister Mari Rantanen.

Uue nõudena peab kodakondsuse taotleja tõendama, et tal on piisavad teadmised Soome ühiskonnast. Seda saab teha kahel viisil, kas sooritades kodakondsuseksami või omandades soome- või rootsikeelse kesk- või kõrghariduse, vahendas Yle.

Eksami küsimused põhinevad avalikult kättesaadaval õppematerjalil. Küsimused hõlmavad Soome õigusakte, põhi- ja inimõigusi, võrdõiguslikkust, soolist võrdsust ja Soome ajalugu ning kultuuri.

Eksami viib läbi Soome migratsiooniamet ning see toimub elektrooniliselt soome või rootsi keeles.